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"Мировое правительство", говорите? Лондон получил возможность управлять лучшими умами в России
03 ноября 2021, 21:00 • 305 • Политика
Конспирологии о "мировом правительстве" не нужны, когда погружаешься в суть вопроса и понимаешь, что схема управления гораздо проще. Например, прямо сейчас Лондон имеет возможность влиять на лучшие умы в России.
В очередном выпуске программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков обратил внимание на зависимость системы образования в России от зарубежных кураторов. Наших специалистов вынуждают оглядываться на зарубежные рейтинги, в противном случае о хорошей карьере они могут не мечтать. Спустя сутки после эфира Михалков выпустил посткриптум, где уже сами учёные говорили, каким образом на них давят.
В беседе с Царьградом о таком давлении на всё научное сообщество России говорил и декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян. В частности, он высказался о системе "Скопус" - это библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Впрочем, Генри Сардарян настаивает, что "Скопус" лишь называется базой, а на самом деле - это рейтинг:
Регулируется "Скопус" иностранным заказчиком. Причём не все понимают, что конечный бенефициар находится в Лондоне, поскольку сама компания зарегистрирована в Голландии. Просто владеет ей частная британская компания:
Генри Сардарян напомнил, как даже в оценке истории Великой Отечественной войны на Россию постоянно пытаются бросить тень. Если уж совсем честно, историю страны пытаются извратить и переписать. И в то же время мы нашим же историкам советуем публиковаться в журналах системы "Скопус", где редакционная политика определяется оппонентами России:
- подчеркнул наш собеседник.
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