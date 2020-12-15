"Мировая элита использует психокоронавирусную пандемию": Глазьев о серьёзной угрозе России

По мнению Глазьева, мир стоит на пороге серьёзных перемен. После краха СССР произошла утрата Россией экономического суверенитета. Страна стала сырьевым придатком, периферией европейской и американской экономик. Властвующая элита уходящих гегемонов, уходящих лидеров глобального развития старается удержать своё доминирование в мире. США для этого фактически развязали мировую гибридную войну.

"Эта мировая гибридная война с точки зрения экономической конкуренции направлена против Китая, в отношении которого США ведут торговую войну. Но в силу русофобской геополитической традиции, а также с учётом восстановления национального суверенитета России с приходом президента Владимира Путина и восстановления нашей обороноспособности американская агрессия направлена и против нашей страны", - произнёс академик РАН в беседе с Царьградом.

В качестве примеров он привёл финансовые санкции, аресты русских за рубежом, отбирание миллиардов долларов активов, захват целых отраслей российской экономики.

"На сегодняшний день мировая властвующая элита использует эту психокоронавирусную пандемию для укрепления своего могущества. Мировая финансовая олигархия использует её, чтобы организовать колоссальное по масштабам перераспределение богатства в свою пользу", - считает Глазьев.

Собеседник Царьграда считает, что над Россией нависла серьёзная угроза - быть разорванной между старым, уходящим глобальным центром экономического роста, который в конвульсиях пытается сохранить свою гегемонию, и новым центром, который заявляет спрос на наши ресурсы, на наши умы. Но выход из ситуации есть. России необходимо выйти из зависимого убогого положения сырьевого придатка и финансового донора западной системы.

"Нужно встать на волну роста нового технологического уклада, нам нужно создавать институты этих новых систем управления", - полагает эксперт.