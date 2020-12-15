|
"Мировая элита использует психокоронавирусную пандемию": Глазьев о серьёзной угрозе России
15 декабря 2020, 22:10 • 227 • Политика
Экономист, академик РАН, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев рассказал о серьёзной угрозе, которая нависла над Россией. "Мировая элита использует психокоронавирусную пандемию", - считает эксперт и объясняет, чем это грозит нашей стране.
По мнению Глазьева, мир стоит на пороге серьёзных перемен. После краха СССР произошла утрата Россией экономического суверенитета. Страна стала сырьевым придатком, периферией европейской и американской экономик. Властвующая элита уходящих гегемонов, уходящих лидеров глобального развития старается удержать своё доминирование в мире. США для этого фактически развязали мировую гибридную войну.
"Эта мировая гибридная война с точки зрения экономической конкуренции направлена против Китая, в отношении которого США ведут торговую войну. Но в силу русофобской геополитической традиции, а также с учётом восстановления национального суверенитета России с приходом президента Владимира Путина и восстановления нашей обороноспособности американская агрессия направлена и против нашей страны", - произнёс академик РАН в беседе с Царьградом.
В качестве примеров он привёл финансовые санкции, аресты русских за рубежом, отбирание миллиардов долларов активов, захват целых отраслей российской экономики.
Собеседник Царьграда считает, что над Россией нависла серьёзная угроза - быть разорванной между старым, уходящим глобальным центром экономического роста, который в конвульсиях пытается сохранить свою гегемонию, и новым центром, который заявляет спрос на наши ресурсы, на наши умы. Но выход из ситуации есть. России необходимо выйти из зависимого убогого положения сырьевого придатка и финансового донора западной системы.
"Нужно встать на волну роста нового технологического уклада, нам нужно создавать институты этих новых систем управления", - полагает эксперт.
227
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 00:40
|
11 декабря 2020, 13:40
|
11 декабря 2020, 01:45
|
10 декабря 2020, 05:35
|
13 декабря 2020, 18:50
|
09 декабря 2020, 00:15
|
10 декабря 2020, 16:35