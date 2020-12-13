"Миротворец" одним словом поглумился над смертью Гафта

"Ликвидирован" - написали создатели базы "Миротворца". Чуть ниже указана дата рождения Гафта - 2 сентября 1935 года, а также ещё одна дата: "Самоликвидировался: 12.12.2020".

На скриншоте, помещённом Арменом Гаспаряном в его Telegram-канале, видно, что в базу "Миротворца" российский актёр был занесён из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины". Якобы он является одним из тех деятелей культуры, которые "угрожают национальной безопасности" этой страны.

"Миротворец" глумится над смертью Гафта", - написал политолог.

Скриншот: Telegram/@ASGasparyan

Украинское СМИ "Обозреватель" не упустило возможности политизировать тему кончины талантливого российского артиста и поэта. Журналисты напомнили своим читателям, как Гафт отказался ехать развлекать украинцев из-за того, что творится в Донбассе.

Кроме того, Валентин Гафт публично заявлял, что Крым был отдан Украине несправедливо, так как эта территория является исконно русской.