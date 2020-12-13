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"Миротворец" одним словом поглумился над смертью Гафта
13 декабря 2020, 15:10 • 122 • Политика
"Миротворец" поглумился над фактом смерти российского актёра, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Его фотография была перечёркнута хамской надписью красного цвета.
"Ликвидирован" - написали создатели базы "Миротворца". Чуть ниже указана дата рождения Гафта - 2 сентября 1935 года, а также ещё одна дата: "Самоликвидировался: 12.12.2020".
На скриншоте, помещённом Арменом Гаспаряном в его Telegram-канале, видно, что в базу "Миротворца" российский актёр был занесён из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины". Якобы он является одним из тех деятелей культуры, которые "угрожают национальной безопасности" этой страны.
"Миротворец" глумится над смертью Гафта", - написал политолог.
Скриншот: Telegram/@ASGasparyan
Украинское СМИ "Обозреватель" не упустило возможности политизировать тему кончины талантливого российского артиста и поэта. Журналисты напомнили своим читателям, как Гафт отказался ехать развлекать украинцев из-за того, что творится в Донбассе.
Кроме того, Валентин Гафт публично заявлял, что Крым был отдан Украине несправедливо, так как эта территория является исконно русской.
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