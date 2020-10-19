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"Мирный" протест с камнями в Минске. ОМОН объяснил, почему перешёл на резиновые пули и газ

19 октября 2020, 10:25  •  203 • Политика
Белорусский ОМОН объяснил, почему перешёл на резиновые пули и слезоточивый газ. "Мирный протест" обернулся нападениями на силовиков с камнями.
В соцсетях стали появляться фотографии резиновых пуль, которыми стреляют бойцы ОМОН в попытке разогнать толпу. Также есть сведения о том, что милиция применяет слезоточивый газ.
В Главном управлении УВД по Минску эту информацию подтвердили. По словам официального представителя ведомства Романа Лашкевича, протестующие начали швыряться камнями в силовиков и их транспорт. В ответ те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. При этом использовались не боевые, а резиновые пули, сообщает РИА "Новости".
Напомним, что в Минске в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста, которая получила неофициальное название "Партизанский марш", - по названию улицы, на которую вышли манифестанты.
Уличные протесты продолжаются в Минске и других крупных городах Белоруссии с начала августа, когда ЦИК озвучил результаты президентских выборов. Проигравший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская бежала в Литву, где объявила себя новым президентом Белоруссии и стала организовывать акции протеста. Западные страны тут же встали на сторону "восточноевропейского Гуайдо" и вслед за Тихановской заявили о непризнании белорусских выборов.

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