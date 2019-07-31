|
"Мирный план Зеленского": Депутат Рады отомстил русской журналистке
31 июля 2019, 21:39 • 143 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о том, как сотрудник гостевого отдела телеканала "Россия 1" позвонила новому депутату Верховной рады от партии "Слуга народа" Максиму Бужанскому, предложив ему прямое включение.
Ранее журналисты обратили внимание, что Бужанский кажется адекватным человеком. В частности, он заявил, что на Украине нельзя отменять День Победы.
Однако в ответ на приглашение Бужанский начал допытываться у Маргариты, где она взяла его номер. Затем он выложил в своем канале ее телефонный номер. "Когда называете мою фамилию, не забывайте добавить мою позицию по аннексированному вами Крыму и Донбассу", - потребовал новоиспеченный депутат.
Сейчас десятки "сумасшедших людей" звонят и пишут Маргарите с Украины, угрожая и оскорбляя, пожаловалась Скабеева. "Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов свободно дать интервью любому СМИ, в том числе из России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 08:39
|
31 июля 2019, 02:09
|
25 июля 2019, 03:09
|
29 июля 2019, 01:24
|
27 июля 2019, 07:09
|
27 июля 2019, 23:24
|
31 июля 2019, 11:54