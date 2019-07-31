"Мирный план Зеленского": Депутат Рады отомстил русской журналистке

Ранее журналисты обратили внимание, что Бужанский кажется адекватным человеком. В частности, он заявил, что на Украине нельзя отменять День Победы.

Однако в ответ на приглашение Бужанский начал допытываться у Маргариты, где она взяла его номер. Затем он выложил в своем канале ее телефонный номер. "Когда называете мою фамилию, не забывайте добавить мою позицию по аннексированному вами Крыму и Донбассу", - потребовал новоиспеченный депутат.

Сейчас десятки "сумасшедших людей" звонят и пишут Маргарите с Украины, угрожая и оскорбляя, пожаловалась Скабеева. "Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов свободно дать интервью любому СМИ, в том числе из России.