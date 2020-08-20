"Мирные" революционеры: Неизвестные угрожают семье главы МИД Белоруссии

По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, его семье стали поступать угрозы.

При этом Макей отметил, что считает необходимыми перемены в Белоруссии, однако "не ценой революции".

"В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", - сказал он.

Макей также обратился к сотрудникам ведомства с призывом не вносить раскол в работу белорусского МИД.

Накануне автор Telegram-канала "Придыбайло | Субъективно", журналист Константин Придыбайло опубликовал несколько сообщений с угрозами, которые стали поступать родным белорусских военных с неизвестных номеров.

"Просто угрозы семьям военных в Беларуси", - указал журналист.

Сами сообщения ужасают своей циничностью и жестокостью. В частности, в одном из сообщений в грубой и оскорбительной форме обещают изнасиловать жену силовика, а его детей - покалечить. Там же была угроза и самому военному.

"Мужу своему передай, что и ему … (нецензурно). Мы его уже ждём", - написал аноним, посоветовав "ходить и оглядываться".

В другом сообщении, которое пришло со скрытого номера, родителю военнослужащего сообщается, что его сын "предал народ и за это сдохнет".