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"Мирные" революционеры: Неизвестные угрожают семье главы МИД Белоруссии

20 августа 2020, 15:40  •  72 • Политика
Семье главы МИД Белоруссии Владимира Макея угрожают неизвестные. "Мирные" революционеры, как позиционируют провокаторов на Западе, оказались не такими уж "мирными"?
По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, его семье стали поступать угрозы.
При этом Макей отметил, что считает необходимыми перемены в Белоруссии, однако "не ценой революции".
"В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", - сказал он.
Макей также обратился к сотрудникам ведомства с призывом не вносить раскол в работу белорусского МИД.
Накануне автор Telegram-канала "Придыбайло | Субъективно", журналист Константин Придыбайло опубликовал несколько сообщений с угрозами, которые стали поступать родным белорусских военных с неизвестных номеров.
"Просто угрозы семьям военных в Беларуси", - указал журналист.
Сами сообщения ужасают своей циничностью и жестокостью. В частности, в одном из сообщений в грубой и оскорбительной форме обещают изнасиловать жену силовика, а его детей - покалечить. Там же была угроза и самому военному.
"Мужу своему передай, что и ему … (нецензурно). Мы его уже ждём", - написал аноним, посоветовав "ходить и оглядываться".
В другом сообщении, которое пришло со скрытого номера, родителю военнослужащего сообщается, что его сын "предал народ и за это сдохнет".

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