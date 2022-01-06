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"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате

06 января 2022, 12:25  •  573 • Политика
В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 получили ранения. Один из убитых силовиков найден с отрезанной головой.
Более 10 погибших правоохранителей и ещё три с половиной сотни раненых - таков кровавый итог беспорядков в Алма-Ате. Сейчас в городе проводится антитеррористическая операция.
Беспорядки в одном из крупнейших городов Казахстана вспыхнули ещё 4 января и достигли своего пика на следующий день. Бунтовщики громили и грабили магазины, а также захватывали и поджигали здания госучреждений.
12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы, ещё 353 получили ранения,
- сообщает печальные цифры "Sputnik Казахстан".
При этом один из убитых правоохранителей был обнаружен с отсечённой головой. Такой информацией поделились источники в комендатуре.

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