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"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
06 января 2022, 12:25 • 573 • Политика
В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 получили ранения. Один из убитых силовиков найден с отрезанной головой.
Более 10 погибших правоохранителей и ещё три с половиной сотни раненых - таков кровавый итог беспорядков в Алма-Ате. Сейчас в городе проводится антитеррористическая операция.
Беспорядки в одном из крупнейших городов Казахстана вспыхнули ещё 4 января и достигли своего пика на следующий день. Бунтовщики громили и грабили магазины, а также захватывали и поджигали здания госучреждений.
- сообщает печальные цифры "Sputnik Казахстан".
При этом один из убитых правоохранителей был обнаружен с отсечённой головой. Такой информацией поделились источники в комендатуре.
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