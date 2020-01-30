"Мирные жители с артиллерией и танками": В Минобороны прокомментировали лицемерные заявления США по Сирии

В Минобороны России прокомментировали заявления американцев о наступлении наших военных на "мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на самом деле США "молчаливо поддерживают" террористов, передает РЕН ТВ. Слова госсекретаря США Майка Помпео, который обеспокоен действиями русских, представитель Минобороны назвал лицемерными.

У мирных жителей оказалась не только артиллерия, но и танки. Во время операции русские военные уничтожили и отбили восемь танков, больше 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов и восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки артиллерийских орудий разных калибров. Российским войскам удалось остановить массированное наступление в Идлибе.

"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы", - заявил Конашенков.