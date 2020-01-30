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"Мирные жители с артиллерией и танками": В Минобороны прокомментировали лицемерные заявления США по Сирии
30 января 2020, 13:39 • 11 • В мире
В Минобороны рассказали, как обстоят дела в сирийской провинции Идлиб. Российские военные назвали заявления американцев "лицемерными". До этого госсекретарь США Майк Помпео говорил, что обеспокоен наступлением русских военных на "мирных жителей". Правда, у "мирных жителей" отбили танки, бронемашины и артиллерию.
В Минобороны России прокомментировали заявления американцев о наступлении наших военных на "мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на самом деле США "молчаливо поддерживают" террористов, передает РЕН ТВ. Слова госсекретаря США Майка Помпео, который обеспокоен действиями русских, представитель Минобороны назвал лицемерными.
У мирных жителей оказалась не только артиллерия, но и танки. Во время операции русские военные уничтожили и отбили восемь танков, больше 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов и восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки артиллерийских орудий разных калибров. Российским войскам удалось остановить массированное наступление в Идлибе.
"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы", - заявил Конашенков.
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