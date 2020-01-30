Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ситуация с вирусом выходит из-под контроля? ВОЗ вновь обсудит введение глобально...
Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза РФ
«Ты в 90-е просрал страну!» Телеведущий Соловьев разнёс либерала в эфире
После отказа от проекта FGFA (Су-57) Индии «готов помочь» Lockheed Martin
Главная / В мире

"Мирные жители с артиллерией и танками": В Минобороны прокомментировали лицемерные заявления США по Сирии

30 января 2020, 13:39  •  11 • В мире
В Минобороны рассказали, как обстоят дела в сирийской провинции Идлиб. Российские военные назвали заявления американцев "лицемерными". До этого госсекретарь США Майк Помпео говорил, что обеспокоен наступлением русских военных на "мирных жителей". Правда, у "мирных жителей" отбили танки, бронемашины и артиллерию.
В Минобороны России прокомментировали заявления американцев о наступлении наших военных на "мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на самом деле США "молчаливо поддерживают" террористов, передает РЕН ТВ. Слова госсекретаря США Майка Помпео, который обеспокоен действиями русских, представитель Минобороны назвал лицемерными.
У мирных жителей оказалась не только артиллерия, но и танки. Во время операции русские военные уничтожили и отбили восемь танков, больше 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов и восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки артиллерийских орудий разных калибров. Российским войскам удалось остановить массированное наступление в Идлибе.
"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы", - заявил Конашенков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 18:09
Сбежали из-за наших вертолётов? Американцы покинули блокпосты в Сирии перед проездом русского патруля - СМИ
30 января 2020, 03:39
Гоночный атом: почему США намерены увеличить расходы на ядерное оружие до $20 млрд
30 января 2020, 00:39
По аналогии с SARS в 2003 году? Как эпидемия коронавируса повлияет на мировую экономику. Мнение эксперта
30 января 2020, 00:39
Членство в Евросоюзе – не для участников «Восточного партнёрства»
29 января 2020, 21:24
"Facebook преследует вас". Даже с выключенным телефоном: WP разоблачила соцсеть
29 января 2020, 14:54
Где была убита почти половина евреев Европы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2020, 14:09
Россия справится: В Израиле по Дуде и Зеленскому прозвонил колокол
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
24 января 2020, 11:24
"Неизвестно, чем это кончится": "Токсичному" Зеленскому пора задуматься. Михеев назвал три причины
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
27 января 2020, 01:09
Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
25 января 2020, 23:09
Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.