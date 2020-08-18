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"Мирные инициативы": США готовятся к уничтожению российских "Панцирей-С1"

18 августа 2020, 18:45  •  108 • Политика
Соединённые Штаты Америки снова отличились "мирными инициативами" - США готовятся к уничтожению российских "Панцирей-С1".
Речь идёт о плане создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, который представила американская армия. По данным издания The Drive, предполагаемые беспилотники предназначаются для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника. К таким объектам также относятся и российские "Панцири-С1".
По данным издания, семейство многоцелевых беспилотных летательных аппаратов будет способно к полуавтономной работе, в том числе "в команде" с другими аппаратами.
В The Drive подчеркнули, что "рой этих беспилотных летательных аппаратов ослепляет и сбивает с толку ПВО противника". Кроме этого, группировка таких БПЛА "нарушает коммуникации и иным образом противодействует обороне врага, отвлекая его внимание".

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