"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе

После недавних заявлений о мире в Донбассе, которые сделал ранее новый президент Украины Владимир Зеленский, в Верховной раде разочаровались в нём. В частности, депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире "112 Украина", рассуждая о том, почему ранее поддерживал Зеленского, а теперь не хочет за него голосовать, напомнил, что уже через три дня тот "отказался от мира". Имея в виду установление мира в Донбассе.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал прекращение огня в регионе, а также возвращение военнопленных. Но придя к власти, новый украинский "гарант" завёл "шарманку" своего предшественника Петра Порошенко и теперь уже пообещал "жёсткий ответ" ВСУ в Донбассе.

Фактически это говорит о том, что про мирное урегулирование можно забыть, полагает Рабинович, заявив о том, что для него это катастрофа. Нового президента Украины парламентарий также считает катастрофой.

"Мир стоит во главе угла, мира не будет - будет НАТО, это для меня катастрофа, - подчеркнул депутат. - Зеленский - это для меня теперь катастрофа".