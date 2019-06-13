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"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе

13 июня 2019, 13:24  •  37 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала заявил о том, что в Донбассе "мира не будет - будет НАТО", и пояснил, что для него это катастрофа. Нового президента Украины Владимира Зеленского парламентарий также считает катастрофой.
После недавних заявлений о мире в Донбассе, которые сделал ранее новый президент Украины Владимир Зеленский, в Верховной раде разочаровались в нём. В частности, депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире "112 Украина", рассуждая о том, почему ранее поддерживал Зеленского, а теперь не хочет за него голосовать, напомнил, что уже через три дня тот "отказался от мира". Имея в виду установление мира в Донбассе.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал прекращение огня в регионе, а также возвращение военнопленных. Но придя к власти, новый украинский "гарант" завёл "шарманку" своего предшественника Петра Порошенко и теперь уже пообещал "жёсткий ответ" ВСУ в Донбассе.
Фактически это говорит о том, что про мирное урегулирование можно забыть, полагает Рабинович, заявив о том, что для него это катастрофа. Нового президента Украины парламентарий также считает катастрофой.
"Мир стоит во главе угла, мира не будет - будет НАТО, это для меня катастрофа, - подчеркнул депутат. - Зеленский - это для меня теперь катастрофа".

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