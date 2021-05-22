"Мир ждёт колоссальная сенсация": США и Израиль признаются в связях с инопланетянами

Признаются или соврут? Трамп подложил Байдену свинью на "летающей тарелке", когда перед уходом с поста президента обязал спецслужбы и Минобороны США подготовить до 25 июня 2021 года доклад Конгрессу об НЛО. Что теперь делать новой администрации США?

Перед уходом из Белого дома президент Дональд Трамп подложил укравшему у него победу на выборах Джо Байдену и его демократической администрации самую настоящую свинью, обязав спецслужбы и Минобороны США подготовить в течение полугода – до 25 июня 2021 года – доклад конгрессу о неопознанных летающих объектах (НЛО). В этом комплексном документе должны содержаться детальный анализ всех американских разведданных об НЛО, оценка того, как Пентагон обрабатывал поступавшие к нему на этот счёт сообщения, а также вывод о том, следует ли на основании имеющихся данных считать этот феномен угрозой национальной безопасности. Об этом говорится в комментарии спецкомитета по разведке и Комитета Сената США по вооружённым силам, который "по-прежнему обеспокоен отсутствием единого всеобъемлющего процесса в рамках федерального правительства для сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных летающих объектах, несмотря на их потенциальную угрозу...". Доклад должен быть представлен "в несекретной форме, но может включать секретное приложение". НЛО в тексте документа называются либо "неопознанными воздушными явлениями", либо "аномальными летательными аппаратами", а также "наблюдаемыми воздушными объектами, которые не были идентифицированы".

"То тарелками пугают – дескать, подлые, летают…"

По всей видимости, задание Трампа и интерес в Конгрессе США к данной проблеме появились после рассекречивания Пентагоном в мае 2020 года видеозаписей трёх встреч с НЛО, которые произошли в 2013 году у самолётов ВМС США, взлетевших с базы Oceana в штате Вирджиния. Что уже само по себе стало отходом от проводившейся ранее политики всячески скрывать такого рода факты. Ещё три аналогичных, детально описанных случая были зафиксированы в том же районе в марте-апреле 2014 года. Всё это разожгло любопытство Трампа: просмотрев видеозаписи Пентагона, он назвал их содержание "чертовщиной", но добавил, что ему интересно знать, "насколько это реально". Президент также сообщил, что подумывает над возможностью рассекретить документы 1947 года об обнаружении фермером в Нью-Мексико обломков НЛО. Трамп отметил, что американские лётчики регулярно сообщают о встречах с НЛО, но сам он "не особенно верит" в это. Однако всё же во всём хотел разобраться. И в августе 2020 года Пентагон подтвердил создание специальной рабочей группы, перед которой была поставлена задача составить список потенциально опасных НЛО.

Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении списка НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США,

– говорилось в заявлении ведомства.

Кстати, в 2007-2012 годах в США действовала секретная программа, в рамках которой Пентагон изучал проблематику НЛО, но потом она была свёрнута: военные заявили, что у них есть "более важные проблемы, требующие финансирования". В недрах американского правительства длительное время также существовали связанные с НЛО суперсекретные программы "Синяя книга" и "Маджестик-12".

Понятно, что главной причиной их прекращения был недостаток финансирования или то, что они оказались скомпрометированы утечками, в связи с чем вместо них, возможно, были начаты новые суперсекретные программы, о которых широкой публике совсем ничего не известно. Экс-глава одной из закрытых программ Луис Элизондо заявил CNN в 2017 году, что "существуют очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной".

Такого рода свидетельства постоянно появляются с некоторых пор в США, но, что весьма показательно, обычно со стороны бывших президентов, экс-директоров спецслужб, отставных генералов. Когда они, что называется, "при исполнении", то помалкивают, зато потом от них можно услышать на этот счёт много интересного. Так, например, Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки США, признал, что американские военные пилоты и спутники зафиксировали "намного больше" случаев контактов с НЛО, которые "наблюдаются по всему миру", чем об этом сообщают широкой общественности.

Мы всегда ищем правдоподобное объяснение. Но есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений, – сказал Рэтклифф. И добавил, что хотел рассекретить данную информацию перед тем, как покинул офис, но её, дескать, "не смогли преобразовать в несекретный вариант".

Когда терять уже нечего

Экс-президент США Барак Обама в прямом эфире CNN подтвердил:

Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию.

А бывший офицер ВМС США Шон Кэхил рассказал Daily Mail, что НЛО сферической формы, зафиксированное у калифорнийского побережья США в июле 2019 года, двигавшееся со сверхзвуковой скоростью, зависавшее в воздухе и нырявшее в Тихий океан, было технологичнее любых земных летательных аппаратов на 100-1000 лет. Пентагон подтвердил подлинность видеозаписи, на которую он ссылался.

ЦРУ и ФБР также постоянно фиксируют эту таинственную активность. Американский писатель Джон Гринвальд, специализирующийся на публикации рассекреченных данных, выложил на своём сайте Black Vault более 700 документов ЦРУ, связанных с неизвестными летающими объектами. Газета New York Post сообщила, что все эти документы были получены Гринвальдом официальным путём от представителей шпионского ведомства США на основании закона о свободе информации. В ЦРУ подтвердили, что документы подлинные. В ноябре 2020 года на официальном сайте ФБР был обнаружен рассекреченный в 2011 году доклад об НЛО и "пришельцах". Кое-что в этом и других подобных рассекреченных документах сделано недоступным для прочтения, но и того, что осталось, вполне достаточно, чтобы понять: эти и другие серьёзные ведомства не заморачивались из-за пустяков, всё очень серьёзно.

Всех переплюнул, однако, своей откровенностью бывший глава космической программы Израиля (возглавлял её 30 лет!) трижды лауреат премии Israel Security Award профессор Хаим Эшед, заявивший в интервью, которое он дал американскому еженедельнику The Jewish Press: пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей, но они "попросили не публиковать информацию о том, что они здесь", так как "человечество к этому не готово". А в интервью, данном популярному израильскому изданию Yediot Aharonot, тот же профессор признал, что и Израиль несколько лет назад "установил контакт" с инопланетянами, входящими в некую "Галактическую федерацию", но также "держит это в секрете, чтобы не вызвать панику среди землян". Он подтвердил, что и с США у "пришельцев" есть "соглашение о сотрудничестве". Профессор признал, что если бы он рассказал о чём-то таком ещё хотя бы пять лет назад, то очутился бы в клинике для умалишённых, но "сегодня ситуация изменилась".

Мне нечего терять. Я получил учёные степени и награды, меня уважают в зарубежных университетах, где тенденция тоже меняется,

– добавил он.

НЛО существуют, но что это?

В свете вышесказанного, а это лишь самая верхушка поистине гигантского айсберга, остаётся сделать необходимые выводы. Во-первых, НЛО существуют – и как аномальные явления, и как неопознанные объекты. Это многократно подтверждённый факт, фиксируемый на Земле уже в течение тысячелетий. Об аномальных явлениях мы даже не говорим – говорим об объектах. Они всякие – огромные, большие и маленькие, сигарообразные, похожие на тарелки, круглые, иногда вообще совершенно немыслимой формы. И что они только не вытворяют в воздухе и под водой! И то ли наблюдают за нами, то ли подпитываются земной энергией или занимаются какой-то таинственной хозяйственной деятельностью. НЛО и "инопланетян-космонавтов" находят на фресках, рисунках, рельефах египетских пирамид, в древних – шумерском и индийском – эпосах, на картинах средневековых европейских художников (можно полюбоваться в интернете), в виде изображений и фигурок в самых настоящих скафандрах в Центральной и Южной Америке. НЛО видели миллионы людей во многих странах, включая Россию. Кое-кто утверждает, что даже контактировал с "пришельцами", и если некоторых из них практически невозможно отличить от людей, то другие на них совсем не похожи. В разных странах появлялись сообщения различной степени достоверности об обнаружении разбившихся НЛО, трупах пострадавших при катастрофах "инопланетян", которые неизменно опровергались официальными инстанциями… Понятно, что вокруг всего этого много вымыслов, но дыма без огня не бывает: миллионы людей, лично сталкивавшихся с НЛО, все до одного ошибаться не могут. Поэтому существование НЛО – это факт. А вот что это и откуда – на этот счёт существуют различные мнения.

Русская Церковь считает, что НЛО и "инопланетяне" – это "явления бесов". Вот что сказал, например, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24":

Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в нашем Священном Писании – в Библии – об этом обязательно было бы хоть что-нибудь сказано. Если же ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует.

А вот Римско-католическая церковь существование "инопланетян" вполне допускает и даже готова заняться между ними прозелитизмом. Папа-иезуит Франциск несколько лет назад в ходе утренней мессы в Ватикане заявил, что готов превратить в католиков хоть "зелёных марсиан с длинными носами и большими ушами", если те того захотят. Официоз Католической церкви, газета L`Osservatore Romano, публиковала утверждения своих учёных-теологов о том, что существование внеземных цивилизаций не противоречит христианству и что "инопланетян" можно крестить.

Есть и другие, светские мнения о том, что такое НЛО и "пришельцы", – что это действительно инопланетяне, причём не исключено, что с различных планет и не слишком ладящие друг с другом; пришельцы из "параллельных миров", представители неких существовавших некогда на Земле, но ушедших "в подполье" цивилизаций, сохранивших свои базы, к примеру, в неприступных горах Тибета, подо льдами Антарктиды или на дне морском. Есть и много других гипотез насчёт того, чем Земля и люди так привлекают НЛО, почему "пришельцы" воздерживаются от видимого и активного воздействия на жизнь людей и сколько времени это ещё продлится.

Знают, но секретят. Почему?

Во-вторых, приходится признать, что правительства, спецслужбы, военные и учёные знают об этом феномене, занимаются данной проблемой, изучают и анализируют её, заявляя при этом периодически на публику, что она их не слишком интересует, что изучения ни к чему не привели и будут – или уже – свёрнуты. При этом во всём мире всё, что связано с этим, власти пытаются засекретить, регулярно предпринимаются также попытки дискредитировать свидетельства очевидцев, подвести всё под "конспирологию".

Делается это, во-первых, с целью не допустить "массовой паники" в случае, если привычные мировоззрения и религиозные убеждения людей столкнутся с новой, запредельной реальностью. Во-вторых, чтобы попытаться использовать "пришельцев" и их продвинутые ноу-хау в чисто земных целях – для создания супервооружений и получения технологических конкурентных преимуществ в вечной борьбе за власть и ресурсы этого мира. Появление у некоторых стран такого оружия, а также подчас откровенно сатанинских технологий (это уже вопрос к Биллу Гейтсу и Ко) косвенно подтверждает, что НЛО существуют.

Что задумали американцы?

Очень интересно теперь, и это в-третьих, каким окажется доклад конгрессу об НЛО спецслужб и Минобороны США, который должен появиться до 25 июня. Вариантов тут только два. Либо, проклиная Трампа, Байден и Ко пойдут проторенным путём и выдадут, не стремясь к сенсационности, примерно следующее: да, конечно, что-то есть, но мы не знаем, что именно, будем исследовать дальше, непосредственной угрозы нацбезопасности нет. Верьте нам – мы, американские спецслужбы и Пентагон, всегда говорим американцам и всему миру одну правду и ничего, кроме правды. Конспирологи, расслабьтесь, инопланетных кораблей, технологий и трупов космонавтов из других миров у нас нет (независимо от того, что будет указано в секретном приложении к докладу).

Однако в свете откровений Обамы, который при Трампе был, похоже, теневым президентом США, или, например, говорливого израильского профессора нельзя исключать, что мир ожидает колоссальная сенсация. Возможно, готовится грандиозная манипуляция, большой подвох. Уж не начнут ли скоро американцы, признавшиеся наконец, что вступили, дескать, в контакт с высшим (а может быть, бесовским?) разумом, пытаться от имени поручивших им это якобы инопланетян требовать от всех несогласных признать свою глобальную власть под каким-нибудь планетарно-экологическим соусом в качестве дымовой завесы для грядущего царства антихриста, для которого представители правящих кругов США – свои люди? Почему бы и нет?