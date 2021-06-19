Болгарские журналисты оценили перспективы запуска "Северного потока - 2". В их объективных выводах, которые сильно отличаются от медийных, объясняется, почему США отказались от санкций, какое будущее ждёт Германию и Украину. "Мир всё больше устаёт от Зеленского", - говорится в статье.

Публикация появилась на страницах болгарского издания "Дума". Читателям рассказали о завершении строительства первой нитки "Северного потока - 2", о финальном этапе работ на второй нитке. Таким образом, уже в ближайшем отопительном сезоне Европа будет использовать большой объём газа из России и выигрывать от этого.

На фоне этих новостей авторы статьи решили подвести промежуточные итоги. Они отметили политический инфантилизм президента Украины Владимира Зеленского. Тот обвинил США в том, что они дали "пули к оружию" России, не остановив строительство газопровода.

Как бы структуры Евросоюза ни относились к России, "Северный поток - 2" - ещё одно доказательство, что это великая держава. США в данном случае потерпели сокрушительное поражение, но будут делать вид, что ничего не произошло. Выиграет от этого Германия. Через год она станет самым крупным в ЕС распределительным центром природного газа.

Зеленского поражает, почему американцы не пожелали останавливать "Северный поток - 2". Практически всему остальному миру же понятно: кто потеряет хорошие отношения с Германией, потеряет всю Европу, а Штаты не готовы идти на этот риск.

В медийной реальности вся "война" вокруг русского газопровода велась якобы ради Украины, ради сохранения транзита газа через её территорию, ради её спасения от "страны-агрессора". Но объективный вывод в том, что Незалежную просто обошли стороной, говорится в статье. Запуск "Северного потока - 2" приведёт к тому, что Киев больше не сможет манипулировать поставками русского газа в Европу.

"Поставщик и заказчик освободились от диктата естественного монопольного транзитёра Украины. Зеленскому стоит спуститься на землю, мир всё больше устаёт от него", - подчеркнули болгарские журналисты.