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"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тяжело из-за COVID-19
24 октября 2020, 00:25 • 72 • Политика
В ВОЗ прогнозируют трудные ближайшие месяцы борьбы с пандемией. "Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - подчеркнул глава организации.
Следующие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в плане распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил в пятницу, 23 октября, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, мир сейчас находится в критической точке пандемии, и некоторые страны - на опасной траектории. Глава ВОЗ уточнил, что речь идёт о государствах Северного полушария.
После некоторого спада пандемии COVID-19 этим летом по всему миру вновь наблюдается рост числа заболевших. Одни учёные называют это второй волной пандемии, другие - продолжением первой, которая была усилена осенним сезоном заболеваемости.
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