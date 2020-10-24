Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тяжело из-за COVID-19

24 октября 2020, 00:25  •  72 • Политика
В ВОЗ прогнозируют трудные ближайшие месяцы борьбы с пандемией. "Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - подчеркнул глава организации.
Следующие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в плане распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил в пятницу, 23 октября, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, мир сейчас находится в критической точке пандемии, и некоторые страны - на опасной траектории. Глава ВОЗ уточнил, что речь идёт о государствах Северного полушария.
Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.
После некоторого спада пандемии COVID-19 этим летом по всему миру вновь наблюдается рост числа заболевших. Одни учёные называют это второй волной пандемии, другие - продолжением первой, которая была усилена осенним сезоном заболеваемости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
23 октября 2020, 20:45
"Не понимаю, почему Украина держится за него": В Лондоне выступили с внезапным откровением о Крыме
23 октября 2020, 22:35
Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма
23 октября 2020, 22:35
Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину
23 октября 2020, 22:35
В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре
23 октября 2020, 22:35
Зеленского раскритиковали за слова о сдаче Крыма без боя
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 22:35
Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма
23 октября 2020, 22:35
Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину
23 октября 2020, 22:35
В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре
23 октября 2020, 22:35
Зеленского раскритиковали за слова о сдаче Крыма без боя
24 октября 2020, 00:25
Капитал побежит из России невероятными темпами: ЦБ приготовился к худшему
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 08:50
Русофобия не работает. Автор "адских санкций" взывает о помощи
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
20 октября 2020, 02:00
То нелепый "ОХУ-ын", то страшный "Оросорсаг": Почему Россию не хотят называть Россией?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.