"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тяжело из-за COVID-19

Следующие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в плане распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил в пятницу, 23 октября, на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, мир сейчас находится в критической точке пандемии, и некоторые страны - на опасной траектории. Глава ВОЗ уточнил, что речь идёт о государствах Северного полушария.

Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

После некоторого спада пандемии COVID-19 этим летом по всему миру вновь наблюдается рост числа заболевших. Одни учёные называют это второй волной пандемии, другие - продолжением первой, которая была усилена осенним сезоном заболеваемости.