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"Мир спорта устал от политики": Глава Службы внешней разведки России о провокациях на Олимпиаде

30 июля 2021, 17:30  •  134 • Политика
Мир спорта устал от кампании против русских атлетов, считает глава Службы внешней разведки России Нарышкин. Он добавил, что другие страны прекрасно всё понимают.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал нападки Запада на русских спортсменов в ходе Олимпийских игр в Токио. По его мнению, все уже устали от политизации спорта.
Речь идёт не только о лишении русских спортсменов родного флага и гимна, но и постоянном давлении на них в СМИ и соцсетях. На днях в американской прессе пожаловались, что России было слишком много на Олимпиаде. Спортсмены США пошли ещё дальше. Гребчиха из США Меган Калмо заявила, что испытала омерзение от победы атлетов России.
В спортивном мире, как нам представляется, уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании против мирового спорта и, в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, атлетов,
- прокомментировал ситуацию Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.
По мнению глава Службы внешней разведки России, другие страны все больше и больше понимают, какой репутационный ущерб наносится спортивным организациям, принимающим участие в политических провокациях Запада. Так Всемирное антидопинговое агентство (WADA) существенно потеряло потенциал, отметил Сергей Нарышкин.

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