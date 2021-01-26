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"Мир расколется на две части": Генсек ООН увидел выход из самого тяжёлого кризиса за век

26 января 2021, 22:30  •  123 • В мире
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил: второй год пандемии может оказаться даже хуже, чем первый. Он считает, что сейчас мир в самом тяжёлом кризисе за век. "Мир расколется на две части", - заявил Гутерриш и подсказал выход.
Своим мнением Гутерриш поделился на давосской повестке дня. Во время выступления он отметил, что сейчас мир характеризует наиболее точно слово "хрупкость".
Генсек ООН отметил, что от коронавируса умерло уже более двух миллионов человек.
"Мы находимся в самом тяжёлом экономическом кризисе за почти столетие", - отметил он.
Пандемия подчеркнула неравенство между людьми, обострила проблемы безработицы и нестабильности климата.
"Мир расколется на две части, при этом две крупнейшие экономики на Земле будут лидировать в двух регионах с разными доминирующими валютами, торговыми и финансовыми правилами", - поделился Гутерриш самым пессимистичным из сценариев.
Он отметил, что у каждого из этих государств будет свой интернет, обособленная геополитическая система и свои военные стратегии. Генеральный секретарь ООН призвал приложить максимум усилий, чтобы не допустить этого.
По мнению Гутерриша, лидеры всех стран должны воспользоваться периодом восстановления после пандемии, чтобы "перейти от уязвимости к устойчивости". Решить проблему можно лишь совместными усилиями правительств, частного сектора, международных организаций, гражданского общества.

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