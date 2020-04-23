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"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
23 апреля 2020, 07:10 • 269 • В мире
Американский сенатор Рэнд Пол предупредил коллег о том, что расходы США на спасение от коронавируса приближают "к точке невозврата", к той, при которой "мир теряет доверие к доллару".
Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол выступил с резкой критикой расходов США на спасение народа от коронавируса. Он высказал своё мнение во время заседания перед принятием временного законопроекта о расходах на борьбу с коронавирусом в размере $500 миллиардов.
"Наша единственная надежда на спасение этой великой страны - открыть экономику, - заявил сенатор коллегам. - Если вы напечатаете миллиарды долларов и дадите их людям, они вряд ли потратят их, пока вы не закончите карантин".
Политик также напомнил про то, что федеральная помощь уже перевалила за $2 триллиона, что, по словам сенатора, приближает Америку к точке невозврата.
"Огромная федеральная помощь, которая только что стала более 2 триллионов долларов, приближает нас к точке невозврата, в которой мир теряет доверие к доллару, к точке, в которой наш долг становится реальной угрозой нашей безопасности", - цитирует Just The News слова Рэнда Пола.
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