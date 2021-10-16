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"Мир ничего не потеряет": Милонов оценил сериал "Игра в кальмара"

16 октября 2021, 19:35  •  122 • Политика
Школьники начали массово копировать сцены "Игры в кальмара". Милонов прокомментировал возможный запрет к показу сериала в России. По его мнению, мир ничего не потеряет, если сериал запретят.
В России могут запретить к показу сериал "Игра в кальмара" из-за того, что школьники копируют сцены из него. Ситуацию с сериалом в России прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.
В настоящий момент "Лига безопасного Интернета" проверяет сериал на предмет пагубного влияния на детей. Шоу повествует о смертельной игре и имеет рейтинг "18+", однако подростки находят способы его посмотреть, а затем копируют различные сцены.
Моё субъективное мнение - сериал крайне вредный и деструктивный. Он, по большому счёту, не искусство. Просто кто-то делает деньги на треш-контенте,
- высказался по поводу ситуации Виталий Милонов.
Он добавил, что мировое искусство ничего не потеряет, если этот сериал будет запрещён. Единственное, что будет утеряно, это деньги, которые планировали заработать создатели сериала.
Также Милонов выразил мнение о том, что проверкой всего поступающего в Россию контента должно заниматься какое-нибудь государственное ведомство. Потому что стране необходим какой-то барьер от вредного контента, сообщает Mash.
Напомним, на Западе учителя начали предупреждать родителей о том, что дети в школах копируют сцены из "Игры в кальмара", а проигравших - избивают. В России у сериала также нашлись подражатели. В Екатеринбурге, например, такая игра прошла возле одной из школ.

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