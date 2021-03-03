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"Мир находится в точке постпандемийного перелома": ПМЭФ бросает вызов COVID-19
03 марта 2021, 19:05 • 192 • Политика
Петербургский международный экономический форум пройдёт 2-5 июня. Решение всё-таки провести мероприятие объяснили тем, что мир находится "в точке постпандемийного перелома".
В этом году в России всё-таки состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдёт со 2 по 5 июня, сообщил выступающий оргкомитетом форума фонд "Росконгресс".
Это первое мероприятие такого рода, которое проводится в России со времён начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В 2020 году ПМЭФ был отменён из-за опасений за здоровье его участников. В этом году организаторы обещают принять все необходимые меры для защиты гостей форума от случайного заражения коронавирусом.
- объяснил решение о проведении форума уже в этом году секретарь оргкомитета ПМЭФ и советник президента России Антон Кобяков.
Напомним, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 почти все массовые мероприятия по всему миру были срочно отменены или переведены в онлайн-формат. Даже Олимпиаду в Токио пришлось перенести на год вперёд.
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