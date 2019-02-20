"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда

Причиной смерти именитого дизайнера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, пишет французское издание Public.

"Мир моды в трауре", - говорится в сообщении журнала.

Карл Лагерфельд скончался из-за рака поджелудочной железы после срочной госпитализации во Франко-американский госпиталь в Нёйи-сюр-Сен под Парижем.

Лагерфельд являлся арт-директором дома моды Chanel 36 лет. В СМИ также просочилась информация, что всё свое далеко не маленькое состояние импозантный модельер мог оставить своей кошке.