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"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда

20 февраля 2019, 10:39  •  96 • В мире
Издание Public сообщило, что рак убил знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда. "Мир моды в трауре", - написало издание.
Причиной смерти именитого дизайнера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, пишет французское издание Public.
"Мир моды в трауре", - говорится в сообщении журнала.
Карл Лагерфельд скончался из-за рака поджелудочной железы после срочной госпитализации во Франко-американский госпиталь в Нёйи-сюр-Сен под Парижем.
Лагерфельд являлся арт-директором дома моды Chanel 36 лет. В СМИ также просочилась информация, что всё свое далеко не маленькое состояние импозантный модельер мог оставить своей кошке.

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