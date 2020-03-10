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"Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но...": Делягин высказался о панике из-за цен на нефть
10 марта 2020, 20:35 • 125 • В мире
Экономист Михаил Делягин прокомментировал последние новости о панике вокруг цен на нефть и "падении" рубля. По словам эксперта, не стоит судить об этих событиях по ценам на рынке Forex, который он назвал "крайне узким". "Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но не прямо сейчас", - подытожил эксперт.
Михаил Делягин отозвался о последних экономических новостях - о колебании курсов валют и скачках цен на нефть. Кроме того, экономист призвал не судить о происходящем по рынку Forex, который эксперт назвал "крайне узким".
"Судить по его котировкам о курсе рубля - то же, что судить о девушках по пересудам бабушек: очень увлекательно, но кончится (если вы хотите общаться с девушками, конечно, а не с бабушками) плохо", - написал Михаил Делягин на своём портале.
Экономист убеждсён, что договор ОПЕК+ был невыгоден для России и наша страна правильно сделала, покинув его. Михаил Делягин предупредил, что прекращение торговли фьючерсами - проявление падения глобальных фондовых рынков - связано не с нефтью, а с общим разрушением мировой конъюнктуры из-за приближения глобальной депрессии. Однако экономист считает, что это произойдёт не в ближайшее время, сначала придётся пережить "спекулятивную неделю".
"Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но не прямо сейчас - у нас будет паническая спекулятивная неделя, которую надо просто пережить. И после пятницы, 13-го, ситуация нормализуется, - скорее всего, до августа", - сделал свой прогноз эксперт.
Напомним, накануне, 9 марта, на международных биржах резко упали цены на нефть, вслед за которыми ослаб курс национальной валюты. Однако эксперты отметили, что признаков девальвации рубля и кризиса нет.
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