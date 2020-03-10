"Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но...": Делягин высказался о панике из-за цен на нефть

Михаил Делягин отозвался о последних экономических новостях - о колебании курсов валют и скачках цен на нефть. Кроме того, экономист призвал не судить о происходящем по рынку Forex, который эксперт назвал "крайне узким".

"Судить по его котировкам о курсе рубля - то же, что судить о девушках по пересудам бабушек: очень увлекательно, но кончится (если вы хотите общаться с девушками, конечно, а не с бабушками) плохо", - написал Михаил Делягин на своём портале.

Экономист убеждсён, что договор ОПЕК+ был невыгоден для России и наша страна правильно сделала, покинув его. Михаил Делягин предупредил, что прекращение торговли фьючерсами - проявление падения глобальных фондовых рынков - связано не с нефтью, а с общим разрушением мировой конъюнктуры из-за приближения глобальной депрессии. Однако экономист считает, что это произойдёт не в ближайшее время, сначала придётся пережить "спекулятивную неделю".

"Мир катится в глобальную депрессию, всё будет ужасно, но не прямо сейчас - у нас будет паническая спекулятивная неделя, которую надо просто пережить. И после пятницы, 13-го, ситуация нормализуется, - скорее всего, до августа", - сделал свой прогноз эксперт.

Напомним, накануне, 9 марта, на международных биржах резко упали цены на нефть, вслед за которыми ослаб курс национальной валюты. Однако эксперты отметили, что признаков девальвации рубля и кризиса нет.