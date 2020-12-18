|
"Мир идёт к Третьей мировой": Эксперт бьёт тревогу - США усиливают ядерную триаду, саботируя договор
18 декабря 2020, 19:50 • 73 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов бьёт тревогу - США намерены усиливать ядерную триаду, саботируя ключевой договор с Россией о сокращении вооружений: "Мир идёт к Третьей мировой". Он добавил, что Вашингтон при этом пытается полностью сложить с себя ответственность, прибегая к клеветническим информационным атакам.
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который обвинил российских дипломатов в срыве переговоров по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).
Собеседник Царьграда назвал его заявление "самой настоящей клеветой", заметив, что именно Вашингтон саботирует подписание ключевых соглашений по оружию.
Так, ранее американцы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Затем - из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу, подчеркнул Кнутов.
Это говорит о том, что ещё при разработке военного бюджета Вашингтоном планировался разрыв договоров. А сейчас он просто пытается сложить с себя всю ответственность, пояснил собеседник Царьграда.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 декабря 2020, 05:05
|
16 декабря 2020, 00:00
|
12 декабря 2020, 21:45
|
16 декабря 2020, 05:30
|
15 декабря 2020, 11:10
|
18 декабря 2020, 07:00
|
13 декабря 2020, 10:35