"Мир идёт к Третьей мировой": Эксперт бьёт тревогу - США усиливают ядерную триаду, саботируя договор

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который обвинил российских дипломатов в срыве переговоров по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Собеседник Царьграда назвал его заявление "самой настоящей клеветой", заметив, что именно Вашингтон саботирует подписание ключевых соглашений по оружию.

Так, ранее американцы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Затем - из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу, подчеркнул Кнутов.

Новый президент США Джо Байден вступает в свою должность где-то в январе, до истечения соглашения СНВ-III останется около месяца, и вероятность его пролонгации крайне мала. При этом в военный бюджет США на будущий год уже заложены проекты, которые касаются создания ракет средней и меньшей дальности, перевооружения ядерной триады. Причём там суммы в десятки, сотни миллиардов долларов. Там же заложены деньги на развитие военных космических программ и на развитие космических войск, - отметил эксперт.

Это говорит о том, что ещё при разработке военного бюджета Вашингтоном планировался разрыв договоров. А сейчас он просто пытается сложить с себя всю ответственность, пояснил собеседник Царьграда.