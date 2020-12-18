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"Мир идёт к Третьей мировой": Эксперт бьёт тревогу - США усиливают ядерную триаду, саботируя договор

18 декабря 2020, 19:50  •  73 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов бьёт тревогу - США намерены усиливать ядерную триаду, саботируя ключевой договор с Россией о сокращении вооружений: "Мир идёт к Третьей мировой". Он добавил, что Вашингтон при этом пытается полностью сложить с себя ответственность, прибегая к клеветническим информационным атакам.
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который обвинил российских дипломатов в срыве переговоров по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).
Собеседник Царьграда назвал его заявление "самой настоящей клеветой", заметив, что именно Вашингтон саботирует подписание ключевых соглашений по оружию.
Так, ранее американцы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Затем - из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу, подчеркнул Кнутов.
Новый президент США Джо Байден вступает в свою должность где-то в январе, до истечения соглашения СНВ-III останется около месяца, и вероятность его пролонгации крайне мала. При этом в военный бюджет США на будущий год уже заложены проекты, которые касаются создания ракет средней и меньшей дальности, перевооружения ядерной триады. Причём там суммы в десятки, сотни миллиардов долларов. Там же заложены деньги на развитие военных космических программ и на развитие космических войск, - отметил эксперт.
Это говорит о том, что ещё при разработке военного бюджета Вашингтоном планировался разрыв договоров. А сейчас он просто пытается сложить с себя всю ответственность, пояснил собеседник Царьграда.
Если посмотреть на те учения, которые проводят американцы, провокационные выходки у наших границ с участием самолётов B-52 и имитацией пусков крылатых ракет с ядерными боеголовками по Санкт-Петербургу, Калининграду, Севастополю, Новороссийску, объектам в Южном военном округе, по нашим базам в Сирии, то всё станет сразу же на свои места. Станет понятно, кто главный виновник гонки вооружений и сползания мира к Третьей мировой войне, - подытожил Кнутов.
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