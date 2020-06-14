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"Мир был бы хуже и опаснее": Путин рассказал о роли России

14 июня 2020, 17:00  •  69 • Политика
Без сильной России мир был бы намного опаснее. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, говоря о важной роли страны.
Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, - отметил он, выступая в программе "Вести недели", анонс которой был показан по телевидению.
Ранее Путин заявил, что у всех жителей России общий исторический и культурный код. Для русского народа безусловно уважение к родителям, к труженику, защитнику Отечества, к своей истории, земле и культуре.

Напомним, что в начале июня американское издание Fort Russ назвало Путина главным защитником демократии в мире. Автор материала указал на то, что Россия оказалась более готовой к вызванному коронавирусом кризису, чем западные страны. При этом она смогла укрепить свою армию из-за угрозы со стороны НАТО, а также избежала массовых беспорядков, которые сегодня раздирают США и Европу.

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