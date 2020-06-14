"Мир был бы хуже и опаснее": Путин рассказал о роли России

Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, - отметил он, выступая в программе "Вести недели", анонс которой был показан по телевидению.

Ранее Путин заявил, что у всех жителей России общий исторический и культурный код. Для русского народа безусловно уважение к родителям, к труженику, защитнику Отечества, к своей истории, земле и культуре.



Напомним, что в начале июня американское издание Fort Russ назвало Путина главным защитником демократии в мире. Автор материала указал на то, что Россия оказалась более готовой к вызванному коронавирусом кризису, чем западные страны. При этом она смогла укрепить свою армию из-за угрозы со стороны НАТО, а также избежала массовых беспорядков, которые сегодня раздирают США и Европу.