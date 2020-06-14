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"Мир был бы хуже и опаснее": Путин рассказал о роли России
14 июня 2020, 17:00 • 69 • Политика
Без сильной России мир был бы намного опаснее. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин, говоря о важной роли страны.
Ранее Путин заявил, что у всех жителей России общий исторический и культурный код. Для русского народа безусловно уважение к родителям, к труженику, защитнику Отечества, к своей истории, земле и культуре.
Напомним, что в начале июня американское издание Fort Russ назвало Путина главным защитником демократии в мире. Автор материала указал на то, что Россия оказалась более готовой к вызванному коронавирусом кризису, чем западные страны. При этом она смогла укрепить свою армию из-за угрозы со стороны НАТО, а также избежала массовых беспорядков, которые сегодня раздирают США и Европу.
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