"Мир больше пяти": Эрдоган бросил вызов всем победителям Второй мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям Второй мировой войны. Он заявил, что "мир больше пяти", и "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.

Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решение отданы на откуп пяти постоянным членам ООН - Китаю, Франции, России, Великобритании и США.

Эрдоган утверждает, что мир сильно изменился со времён окончания Второй мировой войны, когда был создан Совбез ООН, поэтому голоса других стран тоже должны учитываться.

Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней,

- отметил он.

Напомним, что Совет безопасности ООН был сформирован в 1945 году для того, чтобы предотвратить повторение мировой войны в будущем. Постоянными членами этого органа стали пять стран, которые в годы войны входили в состав Антигитлеровской коалиции. Каждая из этих стран обладает правом вето и может заблокировать резолюцию СБ ООН. Для принятия решения Совбеза необходимы голоса всех пяти постоянных членов.