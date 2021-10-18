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"Мир больше пяти": Эрдоган бросил вызов всем победителям Второй мировой войны
18 октября 2021, 21:10 • 36 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям Второй мировой войны. Он заявил, что "мир больше пяти", и "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.
Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решение отданы на откуп пяти постоянным членам ООН - Китаю, Франции, России, Великобритании и США.
Эрдоган утверждает, что мир сильно изменился со времён окончания Второй мировой войны, когда был создан Совбез ООН, поэтому голоса других стран тоже должны учитываться.
- отметил он.
Напомним, что Совет безопасности ООН был сформирован в 1945 году для того, чтобы предотвратить повторение мировой войны в будущем. Постоянными членами этого органа стали пять стран, которые в годы войны входили в состав Антигитлеровской коалиции. Каждая из этих стран обладает правом вето и может заблокировать резолюцию СБ ООН. Для принятия решения Совбеза необходимы голоса всех пяти постоянных членов.
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