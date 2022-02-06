"Минвайл": Симоньян дала подсказку по дате "вторжения" России на Украину

Маргарита Симоньян сообщила, что британские журналисты намерены отправиться на Украину - якобы для освещения предстоящего "вторжения" России. И даже дала подсказку по дате начала "войны".

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своём телеграм-канале, что в западных СМИ всерьёз готовятся к началу военных действий на Украине. "Минвайл, британских журналистов собирают в пресс-тур в Киев "наблюдать за вторжением", - написала она.

Симоньян поделилась инсайдом: организаторы назначили "вторжение" на 20 февраля. Напомним, дату "вторжения" западные СМИ то и дело сдвигают: ранее они предупреждали, что Россия нападёт в конце декабря, затем называли январь и начало февраля.

Ранее сразу несколько западных СМИ заявили, что Россия стянула к границе с Украиной не менее 70% необходимых для вторжения сил. Если война начнётся, Киев будет взят русскими всего за несколько дней, а число убитых с обеих сторон может достичь 85 тысяч человек, пишут журналисты.

Тем временем издатель американского журнала National Interest, автор нашумевшей книги о Владимире Путине и Западе Дмитрий Саймс озвучил единственное условие, при котором война России и Украины может начаться. Он уверен: Москва не станет нападать первой, но дать жёсткий ответ на агрессию способна.