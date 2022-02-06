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"Минвайл": Симоньян дала подсказку по дате "вторжения" России на Украину

06 февраля 2022, 11:50  •  184 • Политика
Маргарита Симоньян сообщила, что британские журналисты намерены отправиться на Украину - якобы для освещения предстоящего "вторжения" России. И даже дала подсказку по дате начала "войны".
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своём телеграм-канале, что в западных СМИ всерьёз готовятся к началу военных действий на Украине. "Минвайл, британских журналистов собирают в пресс-тур в Киев "наблюдать за вторжением", - написала она.
Симоньян поделилась инсайдом: организаторы назначили "вторжение" на 20 февраля. Напомним, дату "вторжения" западные СМИ то и дело сдвигают: ранее они предупреждали, что Россия нападёт в конце декабря, затем называли январь и начало февраля.
Ранее сразу несколько западных СМИ заявили, что Россия стянула к границе с Украиной не менее 70% необходимых для вторжения сил. Если война начнётся, Киев будет взят русскими всего за несколько дней, а число убитых с обеих сторон может достичь 85 тысяч человек, пишут журналисты.
Тем временем издатель американского журнала National Interest, автор нашумевшей книги о Владимире Путине и Западе Дмитрий Саймс озвучил единственное условие, при котором война России и Украины может начаться. Он уверен: Москва не станет нападать первой, но дать жёсткий ответ на агрессию способна.

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