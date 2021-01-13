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"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 08:10 • 213 • Политика
Конспиролог Саймон Паркс, поддерживающий теорию QAnon, обнародовал, как были подтасованы выборы президента США. По его сведениям, ещё до сертификации выборов в пользу Байдена итальянцы узнали о вмешательстве и передали это в Конгресс. Однако никто не спросил: "Минуточку, а что это такое?" Таким образом, была совершена величайшая госизмена, что, полагает Паркс, развязывает руки Трампу.
В Twitter не только забанили самого Дональда Трампа после атаки его сторонников на Капитолий, но также удалили и тысячи аккаунтов, распространявших мысли о теории QAnon.
Это новейшее конспирологическое движение в США появилось в конце 2017 года. За несколько лет оно привлекло в свои ряды десятки тысяч людей. Сторонники этой версии склоняются к тому, что действующий президент США Дональд Трамп готовит некий масштабный план по очищению Америки.
После случившегося 6 января приверженцы этой теории стали предрекать, что вот-вот случится нечто и Трамп наконец даст старт этому плану.
Конспиролог Саймон Паркс, которого цитируют сторонники этой теории, в Сети на этом фоне выложил новые детали того, что происходило в период президентской кампании.
Он убеждён (как и многие сторонники Трампа), что выборы подтасованы. По его утверждениям, осуществить это удалось при помощи спутников "Леонардо".
"Частная компания подтасовала результаты по выборам в США в пользу Байдена. Это свидетельство было преднамеренно передано итальянцами американскому Конгрессу до того, как они приняли решение ратифицировать победу Байдена. Это очень важно, потому что этим действием они совершили акт измены", - приводит Telegram-канал "Теория большого шока" откровения Паркса.
Несмотря на полученные сведения, никто из Конгресса не заявил: "Минуточку, а что это такое? Это к нам пришло не просто от какого-то парня за углом, это от итальянского правительства. Надо разобраться", объясняет автор.
Такое поведение стало следствием не только тактики демократов, но и высокой коррумпированности среди республиканцев.
По мнению Паркса, план Трампа может растрясти это болото, поскольку он хочет не наказать всех проштрафившихся политиканов, закрывших на всё глаза, а полностью перевернуть систему.
"Так что то, что должно произойти, это полная перезагрузка финансовой системы, которая освободит людей. Это история не о том, что будут танки на улицах, аресты и снесение лживых СМИ. Нет, это больше. Это история об освобождении человечества и продвижении ВПЕРЁД", - убеждён автор.
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