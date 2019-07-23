"Минск" не указ? У Зеленского категорически отказали ополченцам Донбасса в амнистии

На второй день после выборов в Верховную раду лидер получившей большинство партии "Слуга народа" Дмитрий Разумов высказался по поводу перспектив выполнения Киевом Минских соглашений.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - заверил лидер команды Владимира Зеленского в эфире канала ICTV.

Таким образом, он поддержал позицию украинского президента, который ранее высказался против особого статуса для Донбасса и категорически отказался подписывать закон об амнистии для ополченцев.

Напомним, принятие Украиной закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями в Донбассе, является одним из 13 пунктов Минских соглашений, которые украинская власть обязалась выполнить ради урегулирования вооружённого конфликта, наряду с законом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Соглашение было подписано 12 февраля 2015 года, однако Киев до сих пор не выполнил свои обязательства. При этом украинские власти утверждают, что в продолжении вооружённого противостояния в Донбассе виновата Москва.