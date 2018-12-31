"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российской "аннексии" Белоруссии

Заглавный материал украинской "Страны" посвящен размышлениям о вхождении Белоруссии в состав России – мол, заявление Лукашенко может сделать 31 декабря. Редакция приводит слова некоего источника, который говорит о российской "аннексии" Белоруссии, объясняя, почему тема выгодна и Москве, и Минску. "Минскнаш", - именно с такой пометкой вышел материал.

Материал представляет собой размышления редакции о "нелегком выборе" президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сегодня, по версии "Страны", должен выбирать между "суверенитетом" и "экономическими преимуществами". В понимании редакции подобный выбор перед Лукашенко поставила Москва. Размышления, как мы понимаем, касаются последних двух встреч Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле подчеркивали, действительно, обсуждаются новые условия сотрудничества России и Белоруссии. Все это рабочие моменты. А сегодня и Лукашенко в новогоднем поздравлении Путину выразил полную готовность к нормальной работе, а также добавил: союзное государство России и Белоруссии состоялось. Однако авторам материала "Страны" грезится "аннексия" Белоруссии. Следуют рассуждения о том, что Лукашенко может объявить о вхождении Белоруссии в состав России чуть ли не 31 декабря. Правда, в качестве источников называют телеграм-каналы - российские, кстати говоря.

В материале не приводятся мнения экспертов. Это, скорее, редакционная статья. Есть несколько комментариев официальных лиц - того же Лукашенко или, например, Пескова. А заканчивается статья цитатой неназванного источника, "в экспертных кругах близких к Кремлю". Этот источник объясняет, почему по его мнению педалируется тема "поглощения" Белоруссии.

"Слухи о поглощении - это просто игра на нервах. Причем с обоих сторон. Россия пугает Лукашенко, а Лукашенко пугает Запад - мол, смотрите, Москва скоро нас аннексирует, а потому давайте дружить. Ну и плюс к тому эти слухи подхватывают в Украине и на Западе, чтоб показать агрессивность России. На самом деле никаких планов по аннексии нет и не было. В Кремле есть желание к более тесной интеграции - вплоть до введения в Беларуси рубля. Но без присоединения Беларуси к России. Здесь есть двоякая задача. С одной стороны - более плотно привязать Минск к РФ. Рано или поздно, но Лукашенко уйдет, а его наследник может сменить курс на прозападный. Поэтому нужны гарантии неизменности курса. Вторая задача - отработать сам механизм введения рубля в качестве платежного средства во всех странах ЕАЭС. Но при этом нет уверенности, что Лукашенко вообще пойдет навстречу этим пожеланиям не на словах, а на деле. Он будет торговаться и пытаться укрепить отношения с Западом и с Китаем. В Минске ожидают в ближайшее время заключения очень крупного пакета контрактов с Китаем. И за счет этого выровнять экономическую ситуацию. То есть пока непонятно - будет ли на практике запущена более тесная интеграция", - цитирует "Страна" источник.

Тут следует понимать, вся "пляска" украинского издания вокруг "аннексии" Белоруссии по большому счету сводится к пересказу уже принятых договоренностей о Союзном государство наших стран под громких заголовком.