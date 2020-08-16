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"Минск - новый Крым?": Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков"
16 августа 2020, 13:35 • 149 • Политика
Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков". Такое мнение вслед за некоторыми западными СМИ высказали ряд интернет-пользователей. "Минск - новый Крым?" - задался вопросом один из них.
Многие интернет-пользователи решили высказать своё мнение по поводу вероятного дальнейшего развития ситуации в Белоруссии.
Ряд из них вслед за некоторыми западными СМИ выразили уверенность, что якобы в происходящее в соседней республике неизбежно и уже очень скоро вмешается Россия.
Об этом, в частности, на своей странице в Twitter написал Евгений Карамьян. Он не исключил, что в дальнейшем будто бы придётся открывать "новый фронт против диктаторов", на этот раз - в Москве.
Другой пользователь сети микроблогов, кроме того, выискал параллели между Белоруссией и Крымом.
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