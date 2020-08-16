"Минск - новый Крым?": Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков"

Многие интернет-пользователи решили высказать своё мнение по поводу вероятного дальнейшего развития ситуации в Белоруссии.

Ряд из них вслед за некоторыми западными СМИ выразили уверенность, что якобы в происходящее в соседней республике неизбежно и уже очень скоро вмешается Россия.

Об этом, в частности, на своей странице в Twitter написал Евгений Карамьян. Он не исключил, что в дальнейшем будто бы придётся открывать "новый фронт против диктаторов", на этот раз - в Москве.

В любой момент на Минск и другие города Беларуси Путин бросит своих серых штурмовиков из Росгвардии, - заявил мужчина.

Другой пользователь сети микроблогов, кроме того, выискал параллели между Белоруссией и Крымом.