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"Минск - новый Крым?": Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков"

16 августа 2020, 13:35  •  149 • Политика
Белоруссии предсказали десант "путинских штурмовиков". Такое мнение вслед за некоторыми западными СМИ высказали ряд интернет-пользователей. "Минск - новый Крым?" - задался вопросом один из них.
Многие интернет-пользователи решили высказать своё мнение по поводу вероятного дальнейшего развития ситуации в Белоруссии.
Ряд из них вслед за некоторыми западными СМИ выразили уверенность, что якобы в происходящее в соседней республике неизбежно и уже очень скоро вмешается Россия.
Об этом, в частности, на своей странице в Twitter написал Евгений Карамьян. Он не исключил, что в дальнейшем будто бы придётся открывать "новый фронт против диктаторов", на этот раз - в Москве.
В любой момент на Минск и другие города Беларуси Путин бросит своих серых штурмовиков из Росгвардии, - заявил мужчина.
Другой пользователь сети микроблогов, кроме того, выискал параллели между Белоруссией и Крымом.
Минск - новый Крым? И базы военные наши будут, которые будут поставлять зелёных человечков для "честных" референдумов?! - задался вопросом "Плоский Сергей".

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