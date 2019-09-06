"Минпромторг открывает ящик Пандоры": Эксперт назвал последствия введения оборотных штрафов

Торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

По его словам, строгость российского законодательства часто обходится необязательностью его исполнения, поэтому сейчас будет принципиально стоять вопрос о том, каким образом будут исполняться меры, предложенные Минпромторгом. Эксперт подчеркнул, что из-за предложений правительства меняется парадигма вообще штрафных санкций и парадигма ответственности производителей.

"Сейчас Минпромторг открывает тот самый ящик Пандоры, который может серьёзно перекладываться в цены", - сказал Иван Федяков в интервью Царьграду.

Он объяснил, что речь идет не просто о штрафах, которые и так всегда были, а о оборотных штрафах. Из-за этого принципиально меняется подход к оценке рисков.

"Одно дело абсолютная величина штрафа, которая может исчисляться иногда даже сотнями тысяч рублей, даже миллионами рублей... Другое дело, когда будут накладываться штрафы в три процента от оборота компании, не от прибыли, а от оборота", - поясняет эксперт.

Иван Федяков подчеркнул, что такой штраф способен убить компанию. Это действительно очень серьёзные риски, они будут заложены всеми, кто взаимодействуют с производственными компаниями. Это коснется как поставщиков сырья, так и банковский сектор, уверен эксперт.