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"Минпромторг открывает ящик Пандоры": Эксперт назвал последствия введения оборотных штрафов
06 сентября 2019, 01:24 • 23 • Политика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты из-за новых штрафов, которые были предложены Минпромторгом. "Сейчас Минпромторг открывает тот самый ящик Пандоры, который может серьёзно перекладываться в цены", - предупредил эксперт.
Торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
По его словам, строгость российского законодательства часто обходится необязательностью его исполнения, поэтому сейчас будет принципиально стоять вопрос о том, каким образом будут исполняться меры, предложенные Минпромторгом. Эксперт подчеркнул, что из-за предложений правительства меняется парадигма вообще штрафных санкций и парадигма ответственности производителей.
Он объяснил, что речь идет не просто о штрафах, которые и так всегда были, а о оборотных штрафах. Из-за этого принципиально меняется подход к оценке рисков.
Иван Федяков подчеркнул, что такой штраф способен убить компанию. Это действительно очень серьёзные риски, они будут заложены всеми, кто взаимодействуют с производственными компаниями. Это коснется как поставщиков сырья, так и банковский сектор, уверен эксперт.
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