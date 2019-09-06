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"Минпромторг открывает ящик Пандоры": Эксперт назвал последствия введения оборотных штрафов

06 сентября 2019, 01:24  •  23 • Политика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты из-за новых штрафов, которые были предложены Минпромторгом. "Сейчас Минпромторг открывает тот самый ящик Пандоры, который может серьёзно перекладываться в цены", - предупредил эксперт.
Торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
По его словам, строгость российского законодательства часто обходится необязательностью его исполнения, поэтому сейчас будет принципиально стоять вопрос о том, каким образом будут исполняться меры, предложенные Минпромторгом. Эксперт подчеркнул, что из-за предложений правительства меняется парадигма вообще штрафных санкций и парадигма ответственности производителей.
"Сейчас Минпромторг открывает тот самый ящик Пандоры, который может серьёзно перекладываться в цены", - сказал Иван Федяков в интервью Царьграду.
Он объяснил, что речь идет не просто о штрафах, которые и так всегда были, а о оборотных штрафах. Из-за этого принципиально меняется подход к оценке рисков.
"Одно дело абсолютная величина штрафа, которая может исчисляться иногда даже сотнями тысяч рублей, даже миллионами рублей... Другое дело, когда будут накладываться штрафы в три процента от оборота компании, не от прибыли, а от оборота", - поясняет эксперт.
Иван Федяков подчеркнул, что такой штраф способен убить компанию. Это действительно очень серьёзные риски, они будут заложены всеми, кто взаимодействуют с производственными компаниями. Это коснется как поставщиков сырья, так и банковский сектор, уверен эксперт.
"Это может вылиться в увеличение кредитных ставок, потому что банки будут закладывать большие риски для работы с производителями. А поставщики сырья будут закладывать большую маржинальность на поставку своей продукции для того, чтобы нивелировать риск потери того или иного клиента в силу банкротств, которые вполне возможны", - отметил Иван Федяков.

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