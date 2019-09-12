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"Министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб. Намеренно вбивают клин между братскими народами" - Малофеев
12 сентября 2019, 13:24 • 70 • Политика
В Болгарии все активнее разгорается скандал, связанный с местным национальным движением "Русофилы". Его председателя Николая Малинова заподозрили в "шпионаже" в пользу русских, заместителю главы ВРНС, председателю Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", главе группы компаний Царьград Константину Малофееву на 10 лет запретили въезд в республику. Сам Малофеев не исключает, что "министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб" и оба нацелены на то, чтобы намеренно "вбить клин между братскими православными народами".
Задержания, обыски, допросы активистов болгарского национального движения "Русофилы" переросли в республике в грандиозный скандал, который вышел уже на международный уровень. Обращает на себя внимание тот факт, что атака на русофилов началась в республике после провокационного заявления МИД Болгарии, принижающего роль нашей страны в освобождении Европы от нацизма в годы Второй мировой войны.
Отголоски русофобских провокаций прозвучали и в России.
Так, по словам главы прокуратуры Болгарии Сотира Цацарова, Государственное агентство национальной безопасности республики на 10 лет запретило въезд в страну сначала исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", кандидату исторических наук, генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову. А уже на следующий день стало известно о том, что аналогичный запрет введен и в отношении заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", главы группы компаний Царьград Константина Малофеева.
"Цель - вбить клин между братскими народами"
Константин Малофеев прокомментировал сложившуюся ситуацию.
По мнению заместителя главы ВРНС, раскол, который сегодня существует в республике, "демонстрирует, что и министр, и генпрокурор являются прямыми агентами западных спецслужб, целью которых является вбить клин между братскими православными народами".
"Однако мы в Москве все это видим и отделяем авторов и исполнителей провокации от русофильского большинства болгар, признанным лидером которых является Николай Малинов", - подчеркнул Константин Малофеев.
Политический заказ
Он указал на то, что "заявление министра иностранных дел Болгарии и преследование "Русофилов", безусловно, звенья одной цепи, которые раскручивают русофобскую провокацию сродни грузинской".
По его словам, то, что прокуратура выдвигает некие обвинения в отношении представителей "Русофилов", Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", лично его самого, само по себе абсурдно.
Малофеев выразил надежду, что когда в Болгарии разберутся, что в действительности происходит, то под суд пойдут те, кто проворачивал эту провокацию.
Также Малофеев указал на абсурдность действий болгарских правоохранителей. Он напомнил, что в отношении него и так действуют санкции ЕС. Потому представителям Софии, указал замглавы ВРНС, перед введением неких запретов следовало бы учить матчасть.
"Хочу передать привет болгарским коллегам и сказать им, что я и так нахожусь в санкциях Европейского союза. Здесь либо Болгария не считает себя членом Европейского союза, либо пускай учат матчасть", - шутливо добавил он.
"Сделать 10 любящих Болгарию людей невъездными могут только враги Болгарии"
Леонид Решетников также прокомментировал запрет на въезд в Болгарию. В беседе с Царьградом генерал отреагировал на эту новость с юмором.
А позже в своём аккаунте в Фейсбуке он трогательно обратился к жителям страны: "Я ни о чём не жалею. Десятилетия, связанные с Болгарией, были счастливыми в моей жизни".
Генерал отметил, что считает болгар прекрасным народом с потрясающей историей. "Великолепная природа, священный болгарский язык (…) В моём доме часто звучала болгарская речь, болгарские песни, на столе были баница и гювеч", - отметил он.
Любовь к Болгарии переняла вся семья Решетникова - дочери, зятья, внуки, всего 10 человек.
Он отметил, что решение сделать его невъездным принимали "люди с болгарскими именами, которые делают официальные заявления по поводу русофилов и меня". Их он прямо назвал марионетками настоящих хозяев нынешней Болгарии.
Напоследок в своём посте Решетников попросил болгар, которых назвал своими друзьями, поддержать Николая Малинова. Он пожелал всем добра, а также сил "для возрождения той Болгарии, которую вы потеряли. И я тоже".
Американцы "натравливают" Болгарию на Россию
Историк-востоковед, генеральный директор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев в интервью Царьграду отметил, что задержания и допросы русофилов в Болгарии "начались не случайно", и предсказал новые провокации.
Якушев напомнил, что "движение устраивает грандиозную массовую манифестацию поддержки русско-болгарской дружбы", полагая, что именно "американцы заставили руководство Болгарии через МИД сделать такое провокационное заявление".
Собеседник предсказал в будущем новые провокации против активистов.
"Я не исключаю, что провокации будут", - отметил историк.
Он также пояснил, что обвинение в "шпионаже" в пользу России, которое выдвинули против руководителя движения болгарских русофилов, - "это обвинение в государственной измене, это очень серьезное обвинение".
Собеседник не исключил, что за этим последует арест, разгорится скандал. А суть одна - "еще больше разорвать наши общественные связи", поскольку речь идет именно об общественной организации.
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