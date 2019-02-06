Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Великая чистка. Неприкасаемых больше нет
Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией
Семь лет "на пороге": Старый поворот в деле Лаврова
Новая гонка вооружений: зачем это США (Ольга Иконникова)
Главная / В мире

"Министерство правды" Украины обвинило Россию в использовании инструментов YouTube "в своих политических целях"

06 февраля 2019, 21:39  •  50 • В мире
Украинское Министерство информационной политики или, как его еще называют, "Министерство правды" выдвинуло обвинение против России в "преследовании украинцев и ограничении свободы слова в политических целях" с использованием для этого инструментов видеохостинга YouTube.
Киев жалуется на то, что Россия использует YouTube против Украины "в своих политических целях" в качестве "ограничения свободы слова и преследовании украинцев".
Все эти и другие обвинения содержатся в сообщении, появившемся на сайте украинского Министерства информационной политики, которое еще называют "Министерством правды". Чиновники ведомства утверждают, что Москва умело использует инструменты видеохостинга для того, чтобы "ограничивать свободу слова и удалять информацию, которая правдиво освещает реальную ситуацию в "оккупированном" Крыму и о преследовании граждан".
Утверждается, что с такими целями YouTube Россия использует "уже на протяжении долгого времени". При этом представители "Министерства правды" сообщили, что готовы подтвердить наличие неправомерных действий России.
Об этом говорится на сайте ведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


50
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 08:39
Украина "расплатилась" за Донбасс первым местом среди самых заминированных стран мира
06 февраля 2019, 21:39
"Министерство правды" Украины обвинило Россию в использовании инструментов YouTube "в своих политических целях"
06 февраля 2019, 18:24
На Западе запретили публиковать правду о русских помощниках в Сирии: "Мы без них не выжили бы"
Загрузка...
06 февраля 2019, 18:24
Назарбаев выбирает президента страны
06 февраля 2019, 14:54
«Цинизм зашкаливает»: сенат США одобрил введение санкций против Сирии и её союзников
06 февраля 2019, 18:24
Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимоше...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора С...
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы По...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.