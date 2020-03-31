"Минимальный знак солидарности": Президент Греции заплатит за борьбу с коронавирусом из зарплаты

Пресс-служба администрации президента Греции сообщила, что Катерина Сакелларопулу готова вложить в борьбу с коронавирусом личные средства.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, [она] решила как минимальный знак солидарности в течение следующих двух месяцев внести половину своей заработной платы на специальный счёт", - сказано на сайте главы государства.

Согласно данным из открытых источников, президент Греции получает 138 732 евро в год. Получается, что Сакелларопулу перечислит в поддержку больных 11,5 тысячи евро (чуть больше 1 миллиона рублей).

В Греции, по данным Всемирной организации здравоохранения, 38 человек умерли от коронавируса и его осложнений. Подтверждённых случаев заражения 1156.