"Мимими большой политики": неловкий момент в общении Макрона и Меркель сняли на видео

Неловкий момент в в ходе награждения Ангелы Меркель президентом Франции Эмманюэлем Макроном попал на видео. "Мимими большой политики", - так произошедшее назвал Дмитрий Смирнов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил врио канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе её визита в Париж. Меркель отмечена Большим крестом Ордена Почётного легиона. В ходе поздравительной речи Макрон подчеркнул:

Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы.

Надо сказать, церемония получилась несколько неловкой. Макрон, договорив, одобрительно похлопал Ангелу Меркель по плечу. После чего и Меркель хлопнула Макрона. Дальше, несколько секунд подумав, политики обнялись. Подобное внимание, судя по кадрам, смутило Ангелу Меркель.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, делясь кадрами, назвал произошедшее "мимими большой политики".