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"Мимими большой политики": неловкий момент в общении Макрона и Меркель сняли на видео
04 ноября 2021, 16:20 • 83 • Политика
Неловкий момент в в ходе награждения Ангелы Меркель президентом Франции Эмманюэлем Макроном попал на видео. "Мимими большой политики", - так произошедшее назвал Дмитрий Смирнов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил врио канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе её визита в Париж. Меркель отмечена Большим крестом Ордена Почётного легиона. В ходе поздравительной речи Макрон подчеркнул:
Надо сказать, церемония получилась несколько неловкой. Макрон, договорив, одобрительно похлопал Ангелу Меркель по плечу. После чего и Меркель хлопнула Макрона. Дальше, несколько секунд подумав, политики обнялись. Подобное внимание, судя по кадрам, смутило Ангелу Меркель.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, делясь кадрами, назвал произошедшее "мимими большой политики".
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