"Мимикрирование под Путина": Украинские депутаты возмутились записью Макрона на русском

Как сообщает Nation News, ранее президент Франции остался под впечатлением после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Сначала Эммануэль Макрон заявил о том, что верит в "европейскую Россию", а потом и вовсе написал пост на Facebook на русском языке. А также Макрон выразил надежду, что в будущем удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.

Украинским депутатам новость про пост на русском языке совсем не понравилась. Так, бывший спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем посте на Facebook обвинила европейских лидеров в "мимикрировании под Путина". Она также предположила, что мир "не будет воевать" за Украину. И добавила, что уже к новому году с России снимут санкции.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что позиция Макрона невыгодна Киеву. Он также выразил недовольство, что вопросы по украинскому кризису обсуждали вообще без каких-либо представителей Киева.

Депутат Рады Владимир Арьев выразил опасение, что с таким отношением Европы к России, действительно будет "создание России – от Владивостока до Лиссабона".