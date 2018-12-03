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"Милонов, "четырежды котовладелец", требует принять закон о защите котов

03 декабря 2018, 17:24  •  87 • Политика
Депутат Виталий Милонов призвал законодательно запретить наказывать котов и кошек. Он сделал заявление как "четырежды котовладелец", подчеркнув, что коты должны быть защищены законом.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов и кошек. Инициативу он представил после того, как на прошлой неделе хозяева кота были приговорены к штрафу в размере 200 тысяч рублей после того, как по вине "хвостатого" затопило магазин игрушек. Инцидент произошел в Новокузнецке: кот случайно открыл кран.
Милонов говорит, что животные не делают ничего по злому умыслу. А их поведение всегда связано с отношением людей к ним: относятся плохо, получают в ответ хулиганство.
"Я, как четырежды котовладелец, точно знаю — котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь, - говорит Милонов. - Тогда и хвостатые ведут себя прилично".
"Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков переступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой, самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — цитирует Милонова РИА Новости.

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