"Милонов, "четырежды котовладелец", требует принять закон о защите котов

Депутат Виталий Милонов призвал законодательно запретить наказывать котов и кошек. Он сделал заявление как "четырежды котовладелец", подчеркнув, что коты должны быть защищены законом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов и кошек. Инициативу он представил после того, как на прошлой неделе хозяева кота были приговорены к штрафу в размере 200 тысяч рублей после того, как по вине "хвостатого" затопило магазин игрушек. Инцидент произошел в Новокузнецке: кот случайно открыл кран.

Милонов говорит, что животные не делают ничего по злому умыслу. А их поведение всегда связано с отношением людей к ним: относятся плохо, получают в ответ хулиганство.

"Я, как четырежды котовладелец, точно знаю — котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь, - говорит Милонов. - Тогда и хвостатые ведут себя прилично".

"Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков переступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой, самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — цитирует Милонова РИА Новости.