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"Мило и по-домашнему": Северокорейских блогеров заподозрили в продвижении идеологии

02 ноября 2020, 12:40  •  65 • В мире
Северокорейская блогерша Джин Хуэй прекрасно владеет русским языком и увлечённо рассказывает о своей жизни в Пхеньяне. Её заподозрили в продвижении идеологии, но не штампованными фразами. У девушки всё получается как-то "мило и по-домашнему".
У Джин свой блог на YouTube. Она рядовая студентка, ведёт обычный образ жизни. Однако число подписчиков с каждым днём всё прибавляется и прибавляется.
"Действительно, в её "любительских" репортажах Пхеньян выглядит мило и по-домашнему: он похож одновременно и на советские, и на современные российские города. Пожалуй, именно так могли бы выглядеть сейчас парадные районы наших городов, если бы у власти до сих пор находилась КПСС", - пишет автор "РИА Новости" Олег Макаренко.
И если ещё десяток лет назад постановочные кадры из КНДР вызывали стыд, то сейчас всё вроде как настоящее: заполненные рестораны с телевизорами явно на декорацию не похожи. Джин показывает русским небогатую, но вполне нормальную страну с адекватными людьми.
У неё есть коллега Ун А, которая великолепно владеет английским. И делает девушка то же самое, что и Джин. Её блог за два года очень вырос в качестве, и теперь с него уже можно брать пример.
"Это уже серьёзный инструмент мягкой силы, пригодный и для продвижения идеологии, и для борьбы с непрерывным потоком фейков южнокорейской пропаганды", - считает автор публикации.
Про КНДР нередко появляются негативные новости: где-то кого-то расстреляли, казнили и так далее. В основном это фейки, но власти ради сохранения своего лица их не разоблачают. Зато это могут сделать милые блогерши. Почему бы одной из них "случайно" не сходить на концерт популярного музыканта и не выложить потом видео, показав, что он вполне себе жив-здоров?
Журналист предполагает, что Джин Хуэй и Ун А не просто девушки, а вполне подготовленные агенты, целенаправленно занимающиеся пропагандой.

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