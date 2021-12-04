"Миллионы убитых людей по всему миру": Захарова указала главе Госдепа США на зеркало

Захарова ответила на заявление Блинкена о то, что угроза якобы исходит со стороны России. Дипломат предложила главе Госдепа США вначале поискать агрессора стоя перед зеркалом.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессивные действия против России, и что в последние годы угроза исходила от России. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила американскому госсекретарю о "шалостях" США за последние два десятилетия.

Дипломат указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии имела место открытая вооружённая агрессия НАТО во главе с США. На Украине осуществлялось руководство антиконституционными переворотами в координации с НАТО и Евросоюзом.

Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и тд - демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО,

- перечисляет Захарова в своём Telegram-канале.

Также она напомнила про сотни спецопераций, целью которых являлось вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки. Дипломат отметила, что для США и НАТО это почти рутина.

Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат, миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру,

- отмечает официальный представитель МИД России.

В этой связи дипломат расценивает заявление Блинкена, как провальную попытку подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий". Также Захарова посоветовала главе Госдепе США начать поиск "нарушающих международное право агрессоров", встав перед зеркалом.