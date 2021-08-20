"Миллионы шли через Грузию": Политолог назвал "связного" и спонсоров Навального

Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале назвал "связного" блогера Алексея Навального и спонсоров "оппозиции" в России. По его словам, все "миллионы шли через Грузию".

По словам Сосновского, после свидания с мужем в колонии Юлия Навальная уехала в одну из прибалтийских стран, где встретилась не только с бежавшими соратниками Навального - Волковым и Певчих, но и со "связным".

"Она встречается, в том числе, с человеком, которого назовем "Юлиус", который выполняет роль связного между кураторами операции "Пациент" и исполнителями, обеспечивает связь для проведения финансовых операций по финансированию оппозиции в России", - пишет Сосновский.

Он пообещал подробно рассказать про одну из таких операций - на 25 миллионов долларов. На встрече с "Юлиусом" Навальная передала тезисы, которые обсуждались на встрече с мужем в колонии, утверждает Сосновский. По ним, по его словам, и были написаны интервью для The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Mondrian, которые вышли сегодня.

В своём канале Сосновский называет и номера телефонов "связного", с которых "Юлиус" вёл переговоры с грузинским изданием "Ambebi".

"Фейковое интервью было нужно, чтобы оттенить "реальные", которые вышли сегодня. И напоследок. Указанные выше миллионы на нужды оппозиции шли через Грузию", - заключил Сосновский.