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"Миллионы могут оказаться на грани голодания": В ООН предупредили о ещё одной угрозе COVID-19
22 апреля 2020, 16:10 • 60 • Политика
Исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли предупредил о том, что из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба". Он предупредил о ещё одной угрозе COVID-19, не исключив, что "миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания".
COVID-19 - это не только глобальная угроза здоровью людей, но и глобальная гуманитарная катастрофа. Такую мысль высказал во время виртуального заседания Совета Безопасности исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
Бизли предостерёг участников совещания, подчеркнув, что человечество может в скором будущем, всего через несколько месяцев, "столкнуться с голодом поистине библейского масштаба".
Такое развитие событий он не исключил, если уже сейчас не начать действовать, не дать наступить перебоям финансирования и торговли. А после предупредил о ещё одной угрозе COVID-19. "Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания", - пояснил Бизли.
Приведя математические расчёты, он отметил, что сейчас в мире хронически голодных 821 млн человек. Последние цифры ВВП показывают, что их количество может увеличиться ещё на 135 млн человек. Но коронавирус также внёс свои коррективы и "добавил" 130 млн, находящихся на грани голодания, причём уже в текущем году.
С таким "библейским голодом" столкнуться могут порядка 30 стран.
"Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, ещё 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако теперь из-за коронавируса ещё 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек, - цитирует ТАСС Бизли. - При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран".
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