"Миллионы могут оказаться на грани голодания": В ООН предупредили о ещё одной угрозе COVID-19

COVID-19 - это не только глобальная угроза здоровью людей, но и глобальная гуманитарная катастрофа. Такую мысль высказал во время виртуального заседания Совета Безопасности исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Бизли предостерёг участников совещания, подчеркнув, что человечество может в скором будущем, всего через несколько месяцев, "столкнуться с голодом поистине библейского масштаба".

Такое развитие событий он не исключил, если уже сейчас не начать действовать, не дать наступить перебоям финансирования и торговли. А после предупредил о ещё одной угрозе COVID-19. "Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания", - пояснил Бизли.

Приведя математические расчёты, он отметил, что сейчас в мире хронически голодных 821 млн человек. Последние цифры ВВП показывают, что их количество может увеличиться ещё на 135 млн человек. Но коронавирус также внёс свои коррективы и "добавил" 130 млн, находящихся на грани голодания, причём уже в текущем году.

С таким "библейским голодом" столкнуться могут порядка 30 стран.

"Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, ещё 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако теперь из-за коронавируса ещё 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек, - цитирует ТАСС Бизли. - При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран".