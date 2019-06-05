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"Миллионы людей под угрозой войны": США и НАТО обвинили в разрушении мировой безопасности
05 июня 2019, 13:39 • 60 • Политика
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая на заседании Совета министров обороны государств Содружества, отметил, что сегодня "Миллионы людей под угрозой войны". В разрушении мировой безопасности он обвинил США и НАТО, которые, по его мнению, настойчиво пытаются "доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой".
Об угрозах мировой безопасности говорили сегодня на заседании Совета министров обороны государств СНГ. В том числе, речь зашла и о том, что сегодня миллионы людей находятся под угрозой войны, а в разных уголках земного шара вспыхивают конфликты.
В частности, эту тему затронул во время своего выступления исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны, - отметил он и привёл несколько актуальных примеров: - События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение".
Он обратил особое внимание на тот факт, что сегодня скапливается опасный конфликтный потенциал, а также происходит девальвация различных договорённостей и механизмов контроля над вооружение. И всё из-за "деструктивных действий известных центров силы".
В разрушении мировой безопасности обвинили США и НАТО. Как отметил Лебедев, именно они своими настойчивыми попытками доминировать во что бы то ни стало, любой ценой, и разрушают безопасность мира.
"Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой", - цитирует РИА Новости Лебедева.
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