"Миллионы людей под угрозой войны": США и НАТО обвинили в разрушении мировой безопасности

Об угрозах мировой безопасности говорили сегодня на заседании Совета министров обороны государств СНГ. В том числе, речь зашла и о том, что сегодня миллионы людей находятся под угрозой войны, а в разных уголках земного шара вспыхивают конфликты.

В частности, эту тему затронул во время своего выступления исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны, - отметил он и привёл несколько актуальных примеров: - События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение".

Он обратил особое внимание на тот факт, что сегодня скапливается опасный конфликтный потенциал, а также происходит девальвация различных договорённостей и механизмов контроля над вооружение. И всё из-за "деструктивных действий известных центров силы".

В разрушении мировой безопасности обвинили США и НАТО. Как отметил Лебедев, именно они своими настойчивыми попытками доминировать во что бы то ни стало, любой ценой, и разрушают безопасность мира.

"Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой", - цитирует РИА Новости Лебедева.