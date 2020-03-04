"Миллионные" потоки беженцев… В России в цифрах показали, где врёт Эрдоган

Информация о миллионах сирийских беженцев, бросившихся к турецкой границе из-за боев в Идлибе, не соответствует действительности. Российский Центр примирения враждующих сторон и контроля возвращения беженцев в Сирии в цифрах показал, что разговоры о "миллионах" откровенно преувеличены.

В частности, как отметил руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлёв, на данный момент у сирийско-турецкой границы около 200 тысяч временно перемещённых лиц, из которых 85 тысяч человек - в лагерях беженцев.

Таким образом, очевидно, что информация Эрдогана некорректна. К тому же, как указал Журавлёв, число перемещённых лиц в результате военных операций Турции на севере Сирии было гораздо больше, чем сейчас,

На начало этого года, пояснили в Центре примирения враждующих сторон и контроля возвращения беженцев в Сирии, на территории Идлиба, подконтрольной террористам, проживало не более 1,8 млн человек.

В освобождённых в январе-феврале 2020 года районах проживало до 210 тысяч человек и ещё не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4.

По словам Олега Журавлёва, за два месяца переместилось 35 тысяч человек на территорию Турции (семьи боевиков террористических группировок); до 50 тысяч - в зону проведения Турцией военной операции "Оливковая ветвь" (Африн); не более 100 тысяч - в приграничные с Турцией районы; около 50 тысяч человек перешли на территорию, подконтрольную правительственным войскам Сирии, передаёт "Коммерсант".

Напомним, что ранее Турция объявила об открытии границы с ЕС для беженцев из Сирии.

Отмечается, что мигранты, пытающиеся попасть в Грецию и Болгарию, скапливаются в приграничной зоне. В этой связи Еврокомиссия выделила Греции 700 миллионов евро для решения проблем с сирийскими беженцами.