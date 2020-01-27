"Миллионеры против вил": Богачи мира потребовали увеличить им налоги

Десятки богатейших людей мира опубликовали открытое письмо "Миллионеры против вил", в котором потребовали увеличить им налоги. Для того чтобы предотвратить "глобальный кризис", 121 миллиардер и мультимиллионер готовы даже раскошелиться и платить 1% от своих состояний. Иначе, мол, проблему мирового кризиса не решить.

Представители "наиболее привилегированного класса" - так авторы письма из организации "Миллионеры патриоты" скромно себя называют - призывают потребовать повышения налогов для богачей по всему миру.

Кроме того, они призвали бороться с уклонистами от налогов и потребовали проведения реформ фискальных законов. По мнению авторов письма, если учесть масштабы уклонения от уплаты налогов, дело принимает размах эпидемии.

"Мы хотим, чтобы все чётко понимали, что невозможно решить этот глобальный кризис без повышения налогов на миллионеров и миллиардеров, таких людей, как мы", - цитирует expert.ru авторов письма.