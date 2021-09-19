|
"Миллион призов": как узнать о своём призе - названы 5 выигравших квартиры
19 сентября 2021, 14:40 • 156 • Политика
В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомашин среди участников ДЭГ.
В прямом эфире состоялся розыгрыш призов среди проголосовавших на выборах в Москве в режиме онлайн. Случайным образом выбрали нескольких победителей, таким образом, подведён очередной итог акции #ВыбираемВместе по программе "Миллион призов".
Пять человек выиграли по однокомнатной квартире. Победителями стали участники с такими кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.
Каждый победитель должен получить после 12:00 СМС. Оно приходит с номера DIT_MOS. Робот сообщает участнику о выигрыше, кроме того, в сообщении есть инструкция о том, как получить свой приз - следует активировать код на сайте программы.
Добавим, о своей победе можно узнать и самостоятельно. Для этого пройдите на сайт "Миллион призов", информация о выигрышном коде должна была появиться там с 10:00 до 12:00.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.
Подпишитесь на нас
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 10:15
|
14 сентября 2021, 22:50
|
18 сентября 2021, 21:15
|
18 сентября 2021, 00:10
|
18 сентября 2021, 00:10
|
15 сентября 2021, 08:00
|
16 сентября 2021, 16:05