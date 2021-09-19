"Миллион призов": как узнать о своём призе - названы 5 выигравших квартиры

В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомашин среди участников ДЭГ.

В прямом эфире состоялся розыгрыш призов среди проголосовавших на выборах в Москве в режиме онлайн. Случайным образом выбрали нескольких победителей, таким образом, подведён очередной итог акции #ВыбираемВместе по программе "Миллион призов".

Пять человек выиграли по однокомнатной квартире. Победителями стали участники с такими кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Каждый победитель должен получить после 12:00 СМС. Оно приходит с номера DIT_MOS. Робот сообщает участнику о выигрыше, кроме того, в сообщении есть инструкция о том, как получить свой приз - следует активировать код на сайте программы.

Добавим, о своей победе можно узнать и самостоятельно. Для этого пройдите на сайт "Миллион призов", информация о выигрышном коде должна была появиться там с 10:00 до 12:00.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.