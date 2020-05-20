|
"Миллиард потом распиливался": В эфире у Соловьёва политолог раскрыл схему Порошенко и Байдена
20 мая 2020, 20:55 • 91 • В мире
Политолог Владимир Корнилов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" рассказал, по какой схеме обогащались бывший президент Украины Пётр Порошенко и люди, связанные с американскими властями. Корнилов заявил, что родственники Джо Байдена и Джона Керри получали сотни тысяч долларов, а украинская сторона - миллиард, который потом можно было распилить.
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" политолог Владимир Корнилов рассказал, какую схему удалось провернуть на Украине. Напомним, ранее появилась информация, что генпрокурор Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко. Дело завели после публикации записей, на которых предположительно Порошенко общается с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём Джоном Керри.
Владимир Корнилов в эфире напомнил, что на Майдане ещё в декабре впереди колонны шли украинские деятели, а перед ними - послы Евросоюза и западных государств.
"Тут только Байден звучал, но там ведь вторая фамилия есть - Керри, госсекретарь США. Идут торги: я тебе, ты мне, оба зарабатываем на этом, при этом кидаем украинский народ. В этом наблюдательном совете состоял не только сын Байдена, но и приёмный сын Керри. То есть вы понимаете, насколько семейный бизнес. В чём схема состоит, примитивная и открыто обсуждаемая: мы вам из денег американских налогоплательщиков даём миллиард, но за это вы должны снять генпрокурора, который расследует делишки, связанные с бизнесом наших детей. Вот и всё", - заявил Корнилов.
Эксперт уточнил, что родственники американских политиков получили "сотни тысяч долларов", а украинская сторона - миллиард, "который между собой потом распилите и поделите".
"Как хорошо, что в Америке нет никакой коррупции", - иронично прокомментировал Владимир Соловьёв.
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2020, 13:55
|
15 мая 2020, 01:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
18 мая 2020, 05:55
|
15 мая 2020, 23:55
|
14 мая 2020, 02:55
|
18 мая 2020, 09:55