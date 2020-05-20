"Миллиард потом распиливался": В эфире у Соловьёва политолог раскрыл схему Порошенко и Байдена

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" политолог Владимир Корнилов рассказал, какую схему удалось провернуть на Украине. Напомним, ранее появилась информация, что генпрокурор Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко. Дело завели после публикации записей, на которых предположительно Порошенко общается с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём Джоном Керри.

Владимир Корнилов в эфире напомнил, что на Майдане ещё в декабре впереди колонны шли украинские деятели, а перед ними - послы Евросоюза и западных государств.

"Тут только Байден звучал, но там ведь вторая фамилия есть - Керри, госсекретарь США. Идут торги: я тебе, ты мне, оба зарабатываем на этом, при этом кидаем украинский народ. В этом наблюдательном совете состоял не только сын Байдена, но и приёмный сын Керри. То есть вы понимаете, насколько семейный бизнес. В чём схема состоит, примитивная и открыто обсуждаемая: мы вам из денег американских налогоплательщиков даём миллиард, но за это вы должны снять генпрокурора, который расследует делишки, связанные с бизнесом наших детей. Вот и всё", - заявил Корнилов.

Эксперт уточнил, что родственники американских политиков получили "сотни тысяч долларов", а украинская сторона - миллиард, "который между собой потом распилите и поделите".

"Как хорошо, что в Америке нет никакой коррупции", - иронично прокомментировал Владимир Соловьёв.