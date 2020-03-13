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"Милан и Ухань покажутся лёгкой прогулкой": В Киеве может "бомбануть" коронавирус - Попов
13 марта 2020, 23:35 • 52 • В мире
Российский журналист Евгений Попов рассказал, что из-за жуткого состояния украинской медицины в Киеве может серьёзно "бомбануть" коронавирус. И тогда ситуация в Ухане и Милане покажется лёгкой прогулкой.
В своём Telegram-канале Попов поделился воспоминаниями о системе здравоохранения в Киеве. Он отметил, что жил в украинской столице с 2003 по 2007 год, и в тот момент даже платная медицина была "на дне".
"Едва ли что поменялось. И это легко объясняет, почему так жёстко действуют власти Украины. Ухань и Милан покажутся лёгкой прогулкой, если в Киеве бомбанёт", - написал он.
13 марта Украина закрыла въезд на территорию страны для всех иностранцев из-за ситуации с коронавирусом. Как стало известно, в Житомирской области скончался первый заражённый.
Ранее премьер Британии Борис Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса. Однако, когда вирус дойдёт в полном объёме до Украины и Молдовы, вот тогда действительно будет самая большая опасность для Европы за последние сто лет, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
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