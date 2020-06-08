"Михалкова изгнали из Кремля!" Режиссёр ответил затеявшим бучу

Начиная очередной выпуск шоу "Бесогон" - теперь уже на YouTube, а не на федеральном телевидении, режиссёр Никита Михалков перечислил самые разные теории своего решения оставить ТВ. Напомним, последние два выпуска шоу выходят только в Сети, поскольку одну из серий на ВГТРК решили цензурировать. Как рассказывал Никита Михалков, причиной снятия части выпусков с эфира стал его выпад в адрес Германа Грефа.

Как только "Бесогон" начал выходить только на YouTube, посыпались самые разные конспирологические версии, отметил в очередном выпуске режиссёр.

"Я хочу заметить, что был огромный отклик на предыдущую программу, как и на предпредыдущую. И, что удивительно, вы понимаете, какой-то вал невероятных предположений, конспирологических, для чего это делает Михалков, почему его изгнали из Кремля! Это война кого-то с кем-то, это клан Ковальчуков дерётся с каким-то кланом китайским? Михалков обуреваем амбициями, политическими, диктаторскими. Ну, хрен знает чего, - перечислил мэтр. - Причём, поразительно, что всё время ищется, так сказать, такой потаённый смысл. И не возникает даже мысли, что человек так говорит, потому что он так думает. Потому что меня это волнует".

Никита Михалков подчеркнул, что все темы эфиров интересны ему лично, поскольку они о нашей стране, где живут его дети, внуки и правнуки. Более того, именно здесь жили предки, и это тоже не пустой звук.

"Меня это волнует. И поэтому я хочу об этом говорить. При том, что я никому ничего не навязываю. Я задаю вопросы. И я хочу вместе со зрителями искать ответы", - подчеркнул режиссёр.

В очередном выпуске своего шоу Никита Михалков говорил о проблеме тотальной цифровизации, в том числе попытках перевести наше общество на электронное образование - вопреки призывам первых лиц страны не частично, а полностью.