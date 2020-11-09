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"Михаил Сергеевич, молчите лучше": Гаспарян не сдержался после слов Горбачёва о Байдене

09 ноября 2020, 09:50  •  203 • Политика
Политолог Армен Гаспарян не сдержался после высказываний экс-президента СССР Михаила Горбачёва о кандидате на пост главы США Джо Байдене. "Михаил Сергеевич, молчите лучше", - посоветовал эксперт.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал вероятную победу Джо Байдена в президентских выборах в США. По словам Горбачёва, Штаты всё равно остаются державой, которая влияет на ситуацию во всём мире.
"Роль Америки в мировых делах остаётся большой и очень важной. Это не меняется. И поэтому везде внимательно следили за предвыборной кампанией в США. Американцы сделали выбор в пользу Джо Байдена", - сказал Горбачёв.
По словам Горбачёва, настала пора восстанавливать доверие между Россией и США. Байден должен это понимать.
"Надеюсь, что избранный президент понимает важность этого, и думаю, что российское руководство готово к серьёзному диалогу", - заявил Горбачёв.
На эти слова резко отреагировал политолог Армен Гаспарян. Процитировав Горбачёва в своём Telegram-канале, эксперт дал совет.
"Михаил Сергеевич, молчите лучше", - написал Гаспарян.
Джо Байден накануне заявил, что теперь он президент США. Амбиции Байдена поддержали многие СМИ Соединённых Штатов.
Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что выборы ещё далеки до завершения. Трамп намерен отстаивать свою победу в суде.

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