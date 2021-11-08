"Мигранты - просто средство": Политолог раскрыл истинные цели Польши

На границе Польши и Белоруссии - большие проблемы. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что вызваны они двумя причинами. Он раскрыл истинные цели Варшавы. "Мигранты - просто средство", - заявил эксперт.

Минобороны Польши показало, как выглядит лагерь беженцев с Ближнего Востока с высоты. На кадрах видно множество палаток и костров, которые растянулись вдоль всей разграничительной полосы. Серьёзность намерений мигрантов прорваться через границу подтверждают кадры, снятые и в самом лагере.

Первая причина, по мнению Дмитрия Журавлёва, - столкновение польского и белорусского режимов. Власти обеих стран не привыкли отступать. Минск никогда не звал мигрантов и не обещал о них заботиться. Варшава же не предлагает никакого решения проблемы.

Вторая причина - неосмотрительные заявления Европы, которая позвала мигрантов, а теперь их больше не ждёт. Мигрантам не нужна Польша - им нужна Западная Европа, где высокий уровень жизни и значительные пособия по безработице. Они выше, чем зарплаты в Ираке, Сирии и многих других ближневосточных странах, отметил политолог.

Кроме того, этот кризис Варшава может использовать для достижения своих целей. В частности, определить свои отношения с Минском. Польша требует поддержки от НАТО если уж не военной силой, то хотя бы её демонстрацией.

"Мигранты в данном случае просто средство. НАТО им (польским властям. - Ред.) нужен не для борьбы с ними (мигрантами. - Ред.), а для того, чтобы чётко определить отношения с Белоруссией", - приводит слова Журавлёва телеканал "360".