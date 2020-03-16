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"Мигранта на удалёнку не посадишь": Закрытие границы с Узбекистаном грозит России социальным взрывом

16 марта 2020, 19:35  •  26 • Политика
Узбекистан закрыл границы из-за коронавируса. Однако в России осталось множество трудовых мигрантов. Если они потеряют работу из-за карантина, то обстановка может обостриться. "Мигранта на удалёнку не посадишь", - указывает журналист Дмитрий Стешин.
Из-за принятого властями Узбекистана решения закрыть границы республики ситуация с находящимися в России трудовыми мигрантами может прийти к социальному взрыву. Об этом заявил президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов.
Он пояснил, что у мигрантов нет денежного запаса. Если они потеряют работу из-за карантина, то обстановка может обостриться. Они смогут продержаться месяц, максимум два. Потом начнутся проблемы.
Кроме того, закрытие границы грозит проблемами и экономике России. Большинство мигрантов приезжают на заработки как раз весной. Но из-за закрытой границы порядка 2 миллионов человек до России не доберутся. А ведь треть своего заработка мигранты оставляют именно в России, указывает Усман Баратов в интервью "КП".
"Как мы будем выпутываться из карантина с обузой в виде нескольких миллионов безработных мигрантов - я не знаю... Мигранта на удалёнку не посадишь", - комментирует материал журналист Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский Тарантасъ".

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