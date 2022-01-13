"МИД сделал, что мог. Время Минобороны": Шафран о "конкретном" отказе НАТО

Представитель ЕС Боррельзаявил, что в НАТО "предельно конкретно" отвергли предложения России по нерасширению альянса.

Россия получила "предельно конкретный" отказ на свои требования прекратить расширение НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Какой вывод из этого следует, объяснила ведущая Анна Шафран.

Речь идёт о переговорах России и НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует письменных обязательств нерасширекния военного блока к русским границам, а также отвода вооружений на позиции 1997 года.

Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию,

- заявил Жозеп Боррель.

Вывод напрашивается простой: бесполезно разговаривать с теми, кто не понимает языка дипломатии. Пора дать слово "последнему доводу королей",

- комментирует Анна Шафран в своём Telegram-канале.

Под "последним доводом королей" подразумевается последний метод решения проблемы, когда все остальные уже испробованы. Обычно, речь идёт о применении военных сил в качестве решающего аргумента.

МИД сделал всё, что мог. Наступает время Минобороны,

- подчеркнула ведущая.